Названі дрони РФ, які могли уразити корабель "Сімферополь": як від них захиститись (фото)

Збройні сили Російської Федерації уразили розвідувальний корабель "Сімферополь" Воєнно-морських сил України за допомогою морського безпілотника. Експерти розповіли, що це міг бути за дрон та як протидіяти такій загрозі.

Морські дрони почали з’являтися на озброєнні ворога відносно недавно, зазначає Defence Express. Загалом у РФ було продемонстровано близько десятка моделей, більшість з яких керується через радіоканал, "сірі" Starlink, або російські аналоги.

За словами експертів порталу, для захисту від морських дронів РФ необхідні бонові загородження перед важливими об’єктам, а також потужні системи РЕБ та засоби ППО поряд. На більших дистанціях від берега також можна використовувати морські дрони з кулеметами та FPV-дронам. Вони можуть уражати цілі майже в будь-якій точці Чорного моря, однак потрібно налагодити систему виявлення таких загроз.

Дрон "Катран" із баштою та 12,7 кулеметом "Корд"

Щодо безпілотника, яким було уражено корабель "Сімферополь", у виданні припускають, що це міг бути російський "Катран". Цей дрон керується за допомогою радіоканалу, через що має обмежену дальність у 150-200 км та піддаються глушінню за допомогою систем РЕБ.

Дрон "Мурена-300С" Фото: navalnews

Автори статті також згадали російський дрон на супутниковому зв’язку "Мурена-300С", який, ймовірно, використовує так звані "сірі" термінали Starlink. За словами росіян, він має дальність до 500 кілометрів, швидкість ходу до 45 вузлів та здатен нести бойову частину масою 500 кілограмів.

Ще один варіант, яким могли уразити "Сімферополь", це невідомий дрон, який було продемонстровано під час навчань "Июльский шторм" у липні 2025 року. Окрім того, у виданні пригадали відео 2023 року, на якому невідомий морський дрон атакує міст через Дністровський лиман. Експерти зазначили, що саме цей випадок був першим епізодом застосування морських безпілотників РФ.

Нагадаємо, росіяни уразили українське розвідувальне судно "Сімферополь" на річці Дунай в Одеській області. За три тижні до атаки український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив про можливість такої атаки, зазначивши, що центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери.

За даними ВМС ЗСУ, внаслідок ураження російським безекіпажним катером розвідувального корабля ВМС ЗСУ "Сімферополь" загинуло двоє членів екіпажу. Також є поранені.