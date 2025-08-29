Названы дроны РФ, которые могли поразить корабль "Симферополь": как от них защититься (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации поразили разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Украины с помощью морского беспилотника. Эксперты рассказали, что это мог быть за дрон и как противодействовать такой угрозе.

Морские дроны начали появляться на вооружении врага относительно недавно, отмечает Defence Express. Всего в РФ было продемонстрировано около десятка моделей, большинство из которых управляется через радиоканал, "серые" Starlink, или российские аналоги.

По словам экспертов портала, для защиты от морских дронов РФ необходимы боновые заграждения перед важными объектам, а также мощные системы РЭБ и средства ПВО рядом. На больших дистанциях от берега также можно использовать морские дроны с пулеметами и FPV-дронам. Они могут поражать цели почти в любой точке Черного моря, однако нужно наладить систему обнаружения таких угроз.

Дрон "Катран" с башней и 12,7 пулеметом "Корд"

Относительно беспилотника, которым был поражен корабль "Симферополь", в издании предполагают, что это мог быть российский "Катран". Этот дрон управляется с помощью радиоканала, из-за чего имеет ограниченную дальность в 150-200 км и подвергается глушению с помощью систем РЭБ.

Дрон "Мурена-300С" Фото: navalnews

Авторы статьи также упомянули российский дрон на спутниковой связи "Мурена-300С", который, вероятно, использует так называемые "серые" терминалы Starlink. По словам россиян, он имеет дальность до 500 километров, скорость хода до 45 узлов и способен нести боевую часть массой 500 килограммов.

Еще один вариант, которым могли поразить "Симферополь", это неизвестный дрон, который был продемонстрирован во время учений "Июльский шторм" в июле 2025 года. Кроме того, в издании вспомнили видео 2023 года, на котором неизвестный морской дрон атакует мост через Днестровский лиман. Эксперты отметили, что именно этот случай был первым эпизодом применения морских беспилотников РФ.

Напомним, россияне поразили украинское разведывательное судно "Симферополь" на реке Дунай в Одесской области. За три недели до атаки украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил о возможности такой атаки, отметив, что центр беспилотных систем противника "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера.

По данным ВМС ВСУ, в результате поражения российским безэкипажным катером разведывательного корабля ВМС ВСУ "Симферополь" погибли двое членов экипажа. Также есть раненые.