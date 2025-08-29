Возросло количество погибших: в ВМС ВСУ рассказали новые детали о поражении "Симферополя"

В устье Дуная в месте атаки россиян на украинский разведывательный корабль "Симферополь" продолжается поисково-спасательная операция. В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины отмечают, что ситуация находится под контролем.

В результате поражения российским безэкипажным катером разведывательного корабля ВМС ВСУ "Симферополь" в устье Дуная возросло количество погибших. Тело еще одного члена экипажа нашли во время поисково-спасательных работ. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Один из наших кораблей был поражен вчера. Относительно средств поражения — сейчас идет проверка. К сожалению, есть еще один погибший: во время аварийно-поисковых работ было найдено его тело. Поисково-спасательная операция продолжается. Остальной экипаж находится в безопасности. К сожалению, есть также раненые, но ситуация находится под контролем", — отметил Плетенчук.

Он отметил, что сейчас предоставляется правовая оценка в соответствии с украинским законодательством.

"Мы и в дальнейшем выполняем поставленные перед нами задачи — обеспечение безопасности гражданского судоходства, охрана нашего водного района и оборона побережья", — подчеркнул Плетенчук.

Корабль Симферополь — детали атаки РФ

28 августа ВС РФ нанесли удар по кораблю ВМС ВСУ. В результате удара пострадал украинский разведывательный корабль и погиб один член экипажа.

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов отреагировал на заявление Минобороны РФ. Он напомнил, что у врага есть подразделение БпЛА "Рубикон" и он ранее предупреждал, что нечто похожее может начать действовать в море.

Россияне поразили украинское разведывательное судно "Симферополь" на реке Дунай в Одесской области с помощью беспилотного катера, но предупреждение о возможности атаки появилось три недели назад.

Напоминаем, 28 августа ГУР Минобороны сообщили о поражении российского военного корабля проекта "Буян", который достали в Азовском море.