Минус носитель "калибров": ГУР в Азовском море поймали ракетный корабль ВМФ РФ (видео)

28 августа 2025 года в Азовском море в результате совместной операции Департамента активных действий Главного разведывательного управления Минобороны Украины и спецподразделения «Призраки» был поражен российский малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет "Калибр".

Бойцы подразделения "Призраки" нанесли воздушный удар беспилотником по корабельной радиолокационной станции, выведя ее из строя, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

После этого спецназ Департамента активных действий ГУР атаковал сам борт, что вынудило российский корабль покинуть район боевого дежурства.

Отмечается, что Инцидент произошел в Темрюкском заливе, где корабль находился в зоне потенциального пуска ракет "Калибр" по территории Украины.

Операция ГУР — что известно о корабле проекта 21631 "Буян-М"

Корабли этого проекта относятся к классу малых ракетных кораблей ближней морской зоны. Они оснащены универсальными пусковыми установками 3С14 для крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Всего Россия располагает 12 кораблями проекта "Буян-М".

Технические характеристики проекта 21631 "Буян-М"

Водоизмещение: около 950 т

Длина: 74 м

Экипаж: 52 человека

Вооружение: 8 пусковых установок "Калибр-НК" или "Оникс"; 1 × 100-мм артиллерийская установка А-190; зенитный ракетный комплекс "Гибка"; артиллерийские установки АК-630М

Скорость: до 25 узлов

Дальность плавания: 2500 морских миль

Отметим, что поражение такого корабля снижает возможности России по применению крылатых ракет "Калибр" с акватории Азовского и Черного морей.

Напомним, в 2024 году в российском Татарстане спустили на воду очередной малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М" получившего имя "Ставрополь". Корабль должен был войти в состав Балтийского флота, однако при необходимости, его можно перебросить в другие районы.

20 августа в районе Херсонской области бойцы ГУР провели спецоперацию, в результате которой был уничтожен российский катер в районе Железного Порта. Военные ударили по цели ракетой воздушного базирования.