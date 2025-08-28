Мінус носій "калібрів": ГУР в Азовському морі спіймали ракетний корабель ВМФ РФ (відео)

28 серпня 2025 року в Азовському морі внаслідок спільної операції Департаменту активних дій Головного розвідувального управління Міноборони України та спецпідрозділу "Примари" було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" — носій крилатих ракет "Калібр".

Бійці підрозділу "Примари" завдали повітряного удару безпілотником по корабельній радіолокаційній станції, вивівши її з ладу, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Після цього спецвійська Департаменту активних дій ГУР атакував сам борт, що змусило російський корабель покинути район бойового чергування.

Зазначається, що інцидент стався в Темрюцькій затоці, де корабель перебував у зоні потенційного пуску ракет "Калібр" по території України.

Операція ГУР — що відомо про корабель проєкту 21631 "Буян-М"

Кораблі цього проєкту належать до класу малих ракетних кораблів ближньої морської зони. Вони оснащені універсальними пусковими установками 3С14 для крилатих ракет "Калібр-НК" і "Онікс". Загалом Росія має у своєму розпорядженні 12 кораблів проєкту "Буян-М".

Технічні характеристики проєкту 21631 "Буян-М"

Водотоннажність: майже 950 т

Довжина: 74 м

Екіпаж: 52 людини

Озброєння: 8 пускових установок "Калібр-НК" або "Онікс"; 1 × 100-мм артилерійська установка А-190; зенітний ракетний комплекс "Гнучка"; артилерійські установки АК-630М

Швидкість: до 25 вузлів

Дальність плавання: 2500 морських миль

Зазначимо, що ураження такого корабля знижує можливості Росії щодо застосування крилатих ракет "Калібр" з акваторії Азовського і Чорного морів.

Нагадаємо, 2024 року в російському Татарстані спустили на воду черговий малий ракетний корабель (МРК) проєкту 21631 "Буян-М", який отримав ім'я "Ставрополь". Корабель мав увійти до складу Балтійського флоту, однак за необхідності його можна перекинути в інші райони.

20 серпня в районі Херсонської області бійці ГУР провели спецоперацію, внаслідок якої було знищено російський катер у районі Залізного Порту. Військові вдарили по цілі ракетою повітряного базування.