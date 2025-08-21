Допоміг лазер: бійці ГУР знищили в Чорному морі російський катер (відео)

Бійці ГУР МО знищили ракетою російський катер у районі Залізного Порту. Об'єкт виявила лазерна підсвітка дрона.

Related video

Спецоперацію провели 20 серпня в Чорному морі в районі Херсонської області. Про це повідомила команда ГУР МО.

Військові вдарили по катеру російських загарбників ракетою повітряного базування. Унаслідок успішного влучання всіх п'ятьох членів російського екіпажу було ліквідовано.

Завдати високоточного удару ракетою по цілі в Чорному морі вдалося завдяки лазерному підсвічуванню дрона, який записав на відео успішне знищення військового катера.

Нагадаємо, наприкінці липня українська військова розвідка провела успішну операцію на Тендрівській косі. Бійці ГУР ліквідували кількох окупантів, комплекс РЕБ "Зонт" і радіолокаційну станцію "Роса".

У тимчасово окупованому Мелітополі фахівці ГУР МО нещодавно знищили склад із боєкомплектом і групу російських загарбників.