Помог лазер: бойцы ГУР уничтожили в Черном море российский катер (видео)

Бойцы ГУР МО уничтожили ракетой российский катер в районе Железного Порта. Объект обнаружила лазерная подсветка дрона.

Спецоперацию провели 20 августа в Черном море в районе Херсонской области. Об этом сообщила команда ГУР МО.

Военные ударили по катеру российских захватчиков ракетой воздушного базирования. В результате успешного попадания все пятеро членов российского экипажа были ликвидированы.

Нанести высокоточный удар ракетой по цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке дрона, который записал на видео успешное уничтожение военного катера.

Напомним, в конце июля украинская военная разведка провела успешную операцию на Тендровской косе. Бойцы ГУР ликвидировали нескольких оккупантов, комплекс РЭБ "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".

Во временно оккупированном Мелитополе специалисты ГУР МО недавно уничтожили склад с боекомплектом и группу российских захватчиков.