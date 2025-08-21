Помог лазер: бойцы ГУР уничтожили в Черном море российский катер (видео)
Бойцы ГУР МО уничтожили ракетой российский катер в районе Железного Порта. Объект обнаружила лазерная подсветка дрона.
Спецоперацию провели 20 августа в Черном море в районе Херсонской области. Об этом сообщила команда ГУР МО.
Военные ударили по катеру российских захватчиков ракетой воздушного базирования. В результате успешного попадания все пятеро членов российского экипажа были ликвидированы.
Нанести высокоточный удар ракетой по цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке дрона, который записал на видео успешное уничтожение военного катера.
Напомним, в конце июля украинская военная разведка провела успешную операцию на Тендровской косе. Бойцы ГУР ликвидировали нескольких оккупантов, комплекс РЭБ "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".
Во временно оккупированном Мелитополе специалисты ГУР МО недавно уничтожили склад с боекомплектом и группу российских захватчиков.