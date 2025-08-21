Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война

Помог лазер: бойцы ГУР уничтожили в Черном море российский катер (видео)

Бойцы ГУР МО уничтожили катер ВС РФ возле Железного Порта
Спецоперация проведена 20 августа в Черном море | Фото: Скрин видео

Бойцы ГУР МО уничтожили ракетой российский катер в районе Железного Порта. Объект обнаружила лазерная подсветка дрона.

Related video

Спецоперацию провели 20 августа в Черном море в районе Херсонской области. Об этом сообщила команда ГУР МО.

Военные ударили по катеру российских захватчиков ракетой воздушного базирования. В результате успешного попадания все пятеро членов российского экипажа были ликвидированы.

Нанести высокоточный удар ракетой по цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке дрона, который записал на видео успешное уничтожение военного катера.

Напомним, в конце июля украинская военная разведка провела успешную операцию на Тендровской косе. Бойцы ГУР ликвидировали нескольких оккупантов, комплекс РЭБ "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".

Во временно оккупированном Мелитополе специалисты ГУР МО недавно уничтожили склад с боекомплектом и группу российских захватчиков.