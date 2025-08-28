Морской дрон ВС РФ повредил корабль ВМС ВСУ: командование подтвердило атаку на Дунае

В результате удара пострадал украинский разведывательный корабль и погиб один член экипажа, заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Related video

Россияне нанесли удар по кораблю Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", — заявил Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что в результате удара пострадало разведывательное судно "Симферополь" и погиб один член экипажа.

Тем временем "Военный Осведомитель" сообщает, что это было первое успешное боевое применение российского безэкипажного катера. Удар якобы был осуществлен по украинскому судну в устье реки Дунай Одесской области.

"Вероятнее всего, что безэкипажные катера запускались просто из Крыма и далее зашли в саму реку, или просто ждали своей цели на выходе из нее", — пишет "Осведомитель".

В декабре 2024 года СРК "Симферополь" уже пытались уничтожить ударом "Искандера", однако получившее повреждения судно смогло уйти своим ходом.

Новость дополняется...