Морський дрон ЗС РФ пошкодив корабель ВМС ЗСУ: командування підтвердило атаку на Дунаї

Внаслідок удару постраждав український розвідувальний корабель і загинув один член екіпажу, заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України.

Росіяни завдали удару по кораблю Військово-морських сил Збройних Сил України. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", — заявив Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ додав, що внаслідок удару постраждало розвідувальне судно "Сімферополь" і загинув один член екіпажу.

Тим часом "Военный Осведомитель" повідомляє, що це було перше успішне бойове застосування російського безекіпажного катера. Удар нібито було здійснено по українському судну в гирлі річки Дунай Одеської області.

"Найімовірніше, що безекіпажні катери запускалися просто з Криму і далі зайшли в саму річку, або просто чекали своєї цілі на виході з неї", — пише "Осведомитель".

У грудні 2024 року СРК "Сімферополь" вже намагалися знищити ударом "Іскандера", проте судно, що отримало пошкодження, змогло піти своїм ходом.

Розвідувальне судно "Сімферополь": що відомо

"Сімферополь" — розвідувальний корабель Військово-Морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проекту "Лагуна" (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проекту 502ЕМ). Побудований на ПАТ "Кузня на Рибальському". Спущений на воду 23 квітня 2019 року.

Наприкінці березня-початку квітня 2021 року розвідувальний корабель пройшов черговий етап державних випробувань у відкритому морі. Призначення корабля — ведення радіо-, радіотехнічної, радіолокаційної та оптико-електронної розвідки.

Тим часом український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов нагадав, що у ворога є підрозділ БпЛА "Рубікон" і він раніше попереджав, що щось схоже може почати діяти у морі.

Нагадаємо, що 28 серпня 2025 року в Азовському морі внаслідок спільної операції Департаменту активних дій ГУР Міноборони України та спецпідрозділу "Примари" було уражено російський малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" — носій крилатих ракет.