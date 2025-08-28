У РФ написали про атаку на кораблі ВМС України: що кажуть військові (скриншоти)
Влада Російської Федерації заявила про ймовірне застосування ударних морських дронів у гирлі Дунаю та про атаку на розвідувальний корабель Військово-Морських сил Збройних сил України. Українське командування прокоментувало слова противника, підтвердивши удар.
Російські катери підібрались до корабля "Сімферополь", яке начебто перебувало у гирлі Дунаю, написало Міноборони РФ у Telegram-каналі. Тим часом український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на припущення росіян і пояснив, що атака не підтверджена, але дійсно можлива.
Допис про атаку на "Сімферополь" з'явився у каналі російського командування зранку 28 серпня. Вказується, що начебто розвідкорабель повністю потонув. при цьому Міноборони РФ нічим не підтвердило припущення: немає ні фото, ні відео з місця інциденту.
Сергій Бескрестнов звернув увагу на заяву Міноборони РФ. Найперше військовий наголосив, що не може підтвердити слова росіян і тому не ясно, що сталось з українським кораблем і чи дійсно російські морські дрони зайшли у міжнародні води та пошкодили чужий корабель. Водночас "Флеш" нагадав, що у ворога є підрозділ БпЛА "Рубікон" і він раніше попереджав, що щось схоже може почати діяти у морі. Крім того, зауважується, що слова росіян можуть бути "напівправдою", а атаки дійсно можливі.
"Без поняття правда це чи ні, якщо правда, то це почав працювати "водний"Рубікон про який я попереджав на каналі", — написав Бескрестнов.
На сторінці Facebook ВМС ЗСУ поки немає коментарів щодо заяви Міноборони РФ про удар по кораблю "Сімферополь". На момент публікації новини подію встиг прокоментувати речник ВМС Дмитро Плетенчук. Військовий у заяві для Liga.net повідомив, що атака дійсно відбулась і "наразі триває усунення наслідків атаки".
Удари РФ — що відомо про морські дрони Кремля
Росіяни не вказали, з якої саме точки стартували ударні безекіпажні морські катери. Орієнтовна відстань від гирла Дунаю до, умовно, мису Тарханкут на окупованому півострові Крим — близько 260 км.
Новина доповнюється…