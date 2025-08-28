У РФ написали про атаку на кораблі ВМС України: що кажуть військові (скриншоти)

Влада Російської Федерації заявила про ймовірне застосування ударних морських дронів у гирлі Дунаю та про атаку на розвідувальний корабель Військово-Морських сил Збройних сил України. Українське командування прокоментувало слова противника, підтвердивши удар.

Російські катери підібрались до корабля "Сімферополь", яке начебто перебувало у гирлі Дунаю, написало Міноборони РФ у Telegram-каналі. Тим часом український військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на припущення росіян і пояснив, що атака не підтверджена, але дійсно можлива.

Допис про атаку на "Сімферополь" з'явився у каналі російського командування зранку 28 серпня. Вказується, що начебто розвідкорабель повністю потонув. при цьому Міноборони РФ нічим не підтвердило припущення: немає ні фото, ні відео з місця інциденту.

Удари РФ - Міноборони про удар по кораблю Сімферополь Фото: Скриншот

Сергій Бескрестнов звернув увагу на заяву Міноборони РФ. Найперше військовий наголосив, що не може підтвердити слова росіян і тому не ясно, що сталось з українським кораблем і чи дійсно російські морські дрони зайшли у міжнародні води та пошкодили чужий корабель. Водночас "Флеш" нагадав, що у ворога є підрозділ БпЛА "Рубікон" і він раніше попереджав, що щось схоже може почати діяти у морі. Крім того, зауважується, що слова росіян можуть бути "напівправдою", а атаки дійсно можливі.

"Без поняття правда це чи ні, якщо правда, то це почав працювати "водний"Рубікон про який я попереджав на каналі", — написав Бескрестнов.

Удари РФ - Флеш про удар по кораблю Сімферополь Фото: Скриншот

На сторінці Facebook ВМС ЗСУ поки немає коментарів щодо заяви Міноборони РФ про удар по кораблю "Сімферополь". На момент публікації новини подію встиг прокоментувати речник ВМС Дмитро Плетенчук. Військовий у заяві для Liga.net повідомив, що атака дійсно відбулась і "наразі триває усунення наслідків атаки".

Удари РФ — що відомо про морські дрони Кремля

Росіяни не вказали, з якої саме точки стартували ударні безекіпажні морські катери. Орієнтовна відстань від гирла Дунаю до, умовно, мису Тарханкут на окупованому півострові Крим — близько 260 км.

Удари РФ - відстань від гирла Дунаю до Криму Фото: DeepState

Новина доповнюється…