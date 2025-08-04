"Спробують скопіювати нашу тактику": чим загрожують Україні нові морські катери РФ, — аналітики

"Рубікон" вважається одним з елітних підрозділів ЗС РФ та отримує найкращих фахівців, тож надводні дрони в їхніх руках можуть дійсно стати небезпечними, вважають аналітики Defence Express.

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Один з найкращих підрозділів БпЛА Центр безпілотних систем "Рубікон" отримав в користування безпілотні ударні катери. Через це в України можуть виникнути серйозні проблеми. Про це пише Defence Express.

За їхньою інформацією, станом на сьогодні "Рубікон" отримує пріоритетне постачання у засобах ураження, включно із зенітними FPV-дронами, і перекидається передусім на ті напрямки, де найважливішим є саме перерізання логістики, а йдеться про систематичні удари на відстані до 20-30 км. Росіяни зможуть спробувати скопіювати й нашу тактику запуску з них FPV-дронів для ураження тих чи інших важливих цілей в глибокому тилу.

"Рубікон" отримує найкращих фахівців та пріоритет в озброєнні, тож надводні дрони в їхніх руках можуть дійсно стати небезпечним напрямом", — зазначають аналітики Defence Express.

ЗС РФ озброїлися безпілотними морськими катерами: чим це загрожує

Військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що морські дрони РФ можуть стати для України проблемою на рівні з "Шахедами".

"Центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери. Провели навчання, відпрацювали сценарії. Працюють над покращенням", — йдеться в повідомленні.

Російський морський безпілотний дрон

На думку "Флеша", основним завданням "Рубікона" стануть удари по українській морській інфраструктурі, а також цей центр займається технологіями виявлення українських БЕКів з повітря та їхнього знищення.

"Хто знає, що таке "Рубікон", той розуміє, що все буде серйозно. Щоб ми не охали і не ахали, треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. FPV успішно справляються з цими завданнями, головне організація", — вважає Сергій Бескрестнов.

Він зауважив, що елітний центр безпілотних систем "Рубікон" може атакувати за аналогією з "Шахедами" — в один день, наприклад, 400 катерами, як підводними, так і надводними, всі порти, платформи, кораблі, всю морську інфраструктуру.

"Навіть "вилетіти" катерами на пляжі з осколковими боєприпасами", — написав Сергій "Флеш".

Нагадаємо, що на навчаннях "Липневий шторм" у Балтійському морі росіяни показали роботу російських безпілотних заглибних катерів по морських цілях.

Окупанти прагнуть розмістити пускові майданчики для дронів "Шахед" ближче до лінії фронту, це додасть загроз для мирних міст України і навіть країн НАТО.