"Попробуют скопировать нашу тактику": чем угрожают Украине новые морские катера РФ, — аналитики

"Рубикон" считается одним из элитных подразделений ВС РФ и получает лучших специалистов, поэтому надводные дроны в их руках могут действительно стать опасными, считают аналитики Defence Express

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Одно из лучших подразделений БПЛА Центр беспилотных систем "Рубикон" получил в пользование беспилотные ударные катера. Из-за этого у Украины могут возникнуть серьезные проблемы. Об этом пишет Defence Express.

По их информации, на сегодня "Рубикон" получает приоритетное снабжение в средствах поражения, включая зенитные FPV-дроны, и перебрасывается прежде всего на те направления, где важным является именно перерезание логистики, а речь идет о систематических ударах на расстоянии до 20-30 км. Россияне смогут попробовать скопировать и нашу тактику запуска с них FPV-дронов для поражения тех или иных важных целей в глубоком тылу.

"Рубикон" получает лучших специалистов и приоритет в вооружении, поэтому надводные дроны в их руках могут действительно стать опасным направлением", — отмечают аналитики Defence Express.

ВС РФ вооружились беспилотными морскими катерами: чем это грозит

Военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что морские дроны РФ могут стать для Украины проблемой на уровне с "Шахедами".

"Центр беспилотных систем противника"Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. Провели учения, отработали сценарии. Работают над улучшением", — говорится в сообщении.

Российский морской беспилотный беспилотный дрон

По мнению "Флеша", основной задачей "Рубикона" станут удары по украинской морской инфраструктуре, а также этот центр занимается технологиями обнаружения украинских БЭКов с воздуха и их уничтожения.

"Кто знает, что такое "Рубикон", тот понимает, что все будет серьезно. Чтобы мы не охали и не ахали, надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV успешно справляются с этими задачами, главное организация", — считает Сергей Бескрестнов.

Он отметил, что элитный центр беспилотных систем "Рубикон" может атаковать по аналогии с "Шахедами" — в один день, например, 400 катерами, как подводными, так и надводными, все порты, платформы, корабли, всю морскую инфраструктуру.

"Даже "вылететь" катерами на пляжи с осколочными боеприпасами", — написал Сергей "Флеш".

Напомним, что на учениях "Июльский шторм" в Балтийском море россияне показали работу российских беспилотных погружных катеров по морским целям.

Оккупанты стремятся разместить пусковые площадки для дронов "Шахед" ближе к линии фронта, это добавит угроз для мирных городов Украины и даже стран НАТО.