ВС РФ хотят запускать "Шахеды" из Донецкого аэропорта: силам ПВО будет труднее работать, — ISW

Оккупанты стремятся разместить пусковые площадки для дронов "Шахед" ближе к линии фронта, это добавит угроз для мирных городов Украины и даже стран НАТО.

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Российские оккупанты хотят расширить военную инфраструктуру на временно оккупированных территориях для атак ударными дронами "Шахед" по Украине. С этой целью активно рассматривается район Донецкого аэропорта, сообщил американский Институт изучения войны.

Если ВС РФ разместят стартовые площадки для "Шахедов" ближе к линии фронта, это значительно сократит время реакции на пуски для групп ПВО. Продолжение оккупации украинской территории и установки новых площадок для пусков БПЛА будет все больше угрожать Украине и странам НАТО, подчеркивается в сводке.

OSINT-аналитики команды CyberBoroshno недавно представили спутниковые снимки аэропорта на севере Донецка, сделанные в июле текущего года. На кадрах видно, как оккупанты частично очистили взлетно-посадочную полосу от укреплений и строят участки для пусковых установок на парковке.

Ближе к терминалу строятся закрытые площадки

"Идет обустройство инфраструктуры для использования БПЛА "Шахед" и "Гербера" с удаленным управлением", — отметила команда.

Ближе к разрушенному терминалу возводятся закрытые площадки, чтобы хранить ударные дроны. Также ожидается применение реактивных "Шахедов", сообщили исследователи.

Украинский милитари-паблик "Exilenova+" сообщает о нескольких изменениях на территории Донецкого аэропорта. Фортификации, шедшие через взлетно-посадочную полосу, зарыты.

Аэропорт "Донецк" находится на северо-западе города

Стройка на месте стоянок может говорить о подготовке к монтажу топливных резервуаров. Кроме этого, строительные работы идут на территории гипермаркета METRO Cash and Carry №24, отметили аналитики.

Отметим, что аэропорт "Донецк" находится на северо-западе города и при Украине это был один из самых современных аэропортов. Официально аэропорт закрыли 26 мая 2014 года из-за начала боевых действий с боевиками "ДНР".

Украинские военные, которых прозвали "киборгами", держали оборону Донецкого аэропорта 244 дня.

Напомним, украинские перехватчики дронов Sting с тепловизионными камерами Kurbas уже перехватили десятки "Шахедов". БПЛА летает со скоростью более 160 км/ч на высоте более 3 километров.

Нефтебазу в российском Сочи атаковали дроны в ночь на 3 августа, в результате вспыхнул сильный пожар. Аэропорт города приостановил работу.