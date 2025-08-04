ЗС РФ хочуть запускати "Шахеди" з Донецького аеропорту: силам ППО буде важче працювати, — ISW

Окупанти прагнуть розмістити пускові майданчики для дронів "Шахед" ближче до лінії фронту, це додасть загроз для мирних міст України і навіть країн НАТО.

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Російські окупанти хочуть розширити військову інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях для атак ударними дронами "Шахед" по Україні. З цією метою активно розглядають район Донецького аеропорту, повідомив американський Інститут вивчення війни.

Якщо ЗС РФ розмістять стартові майданчики для "Шахедів" ближче до лінії фронту, це значно скоротить час реакції на пуски для груп ППО. Продовження окупації української території та встановлення нових майданчиків для пусків БПЛА дедалі більше загрожуватиме Україні та країнам НАТО, підкреслюється у зведенні.

OSINT-аналітики команди CyberBoroshno нещодавно представили супутникові знімки аеропорту на півночі Донецька, зроблені в липні поточного року. На кадрах видно, як окупанти частково очистили злітно-посадкову смугу від укріплень і будують ділянки для пускових установок на парковці.

Ближче до терміналу будуються закриті майданчики

"Триває облаштування інфраструктури для використання БПЛА "Шахед" і "Гербера" з віддаленим управлінням", — зазначила команда.

Ближче до зруйнованого терміналу зводяться закриті майданчики, щоб зберігати ударні дрони. Також очікується застосування реактивних "Шахедів", повідомили дослідники.

Український мілітарі-паблік "Exilenova+" повідомляє про кілька змін на території Донецького аеропорту. Фортифікації, що йшли через злітно-посадкову смугу, зариті.

Аеропорт "Донецьк" розташований на північному заході міста

Будівництво на місці стоянок може свідчити про підготовку до монтажу паливних резервуарів. Крім цього, будівельні роботи тривають на території гіпермаркету METRO Cash and Carry №24, зазначили аналітики.

Зазначимо, що аеропорт "Донецьк" розташований на північному заході міста і за часів України це був один із найсучасніших аеропортів. Офіційно аеропорт закрили 26 травня 2014 року через початок бойових дій із бойовиками "ДНР".

Українські військові, яких прозвали "кіборгами", тримали оборону Донецького аеропорту 244 дні.

Нагадаємо, українські перехоплювачі дронів Sting з тепловізійними камерами Kurbas уже перехопили десятки "Шахедів". БПЛА літає зі швидкістю понад 160 км/год на висоті понад 3 кілометри.

Нафтобазу в російському Сочі атакували дрони в ніч на 3 серпня, унаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Аеропорт міста призупинив роботу.