400 бортів на порти в один день: РФ озброїлася новими безпілотними катерами, — "Флеш" (відео)

На навчаннях "Липневий шторм" у Балтійському морі вперше показано роботу російських безпілотних заглибних катерів по морських цілях. Українські фахівці попередили про серйозність розробки.

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Застосування ударних морських дронів уперше офіційно продемонстрував Центр безпілотних систем Збройних сил Російської Федерації "Рубікон". Про це 1 серпня повідомили російські джерела, опублікувавши відповідне відео.

Фрагменти застосування були показані у фільмі до річниці створення центру. На кадрах показані російські морські дрони та їхні атаки по умовній морській інфраструктурі противника. За словами представника "Рубікону", підрозділ зосереджено на знищенні корабельної складової та критично важливої інфраструктури в портах і районах базування противника.

"У Рубіконі цей напрямок сформувався наприкінці квітня. Специфіка полягає в ураженні морських цілей і прибережної інфраструктури", — зазначив командир підрозділу.

Крім власних ударних систем, "Рубікон" відповідає за виявлення і знищення українських безекіпажних катерів (БЕК). Для цього використовується розвідувально-ударний комплекс ZALA Aero. Система включає розвідувальні дрони Z-16 і баражувальні боєприпаси "Ланцет". Комплекс дає змогу виявити ворожий морський дрон із повітря й оперативно навести на нього ударний БПЛА.

Експерт у галузі радіотехнічних озброєнь, блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов, прокоментував відеоролик. Він звернув увагу на появу нової загрози, зазначивши, що в ролику знято також занурювальний катер.

За його словами, "Рубікон" може атакувати за аналогією з "Шахедами" в один день 400 катерами, зокрема підводними. Крім того, ці системи з осколковими боєприпасами можуть бути застосовані і в прибережній зоні.

"Провели навчання, відпрацювали сценарії. Працюють над покращенням. Хто знає, що таке "Рубікон", той розуміє, що все буде серйозно. Щоб ми не охали й не ахали, потрібно вже розробляти системи пошуку ударних катерів і їх знищення. FPV-дрони справляються з цим, головне — організація", — написав Бескрестнов.

Нагадаємо, 26 липня 2025 року Росія вперше публічно продемонструвала бойове застосування нового безпілотного надводного катера (БЕК) під час військово-морських навчань "Липневий шторм". Російський дрон вразив нерухому морську ціль.