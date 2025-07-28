У РФ визнали ефективність морських дронів: Міноборони випробувало секретний БЕК (відео)

26 липня 2025 року Росія вперше публічно продемонструвала бойове застосування нового безпілотного надводного катера (БЕК) під час військово-морських навчань "Липневий шторм" — дрон уразив нерухому морську ціль. У мережі було опубліковано ефектне відео атаки, проте аналітики зазначають, що випробування відбулися в умовах, далеких від реальних бойових.

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У російському Міноборони представили відеозапис успішного удару, заявивши про технічний і доктринальний прорив.

"Сили Балтійського флоту знищили корабель умовного противника комбінованим застосуванням безпілотних морських систем", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Епізод, розіграний в акваторії Балтійського моря, продемонстрував взаємодію між різними типами безпілотних систем. Спочатку по умовній цілі було завдано прицільного удару баражувальним боєприпасом ZALA "Ланцет", після чого завдання добивання успішно виконав БЕК, підтвердивши свою бойову ефективність. Об'єктивний контроль усього епізоду забезпечував БПЛА ZALA Z-16.

Російські військові вже відзвітували, що техніка "впевнено справляється із завданнями" навіть в умовах активної радіоелектронної протидії. Однак західні оглядачі наголосили на принциповій різниці між випробуваннями росіян і бойовим застосуванням українських морських безпілотників.

Тоді як українські дрони, пишуть аналітики, знищували флагмани, танкери та розвідувальні кораблі РФ, російський апарат було випробувано в контрольованих умовах, проти нерухомої, незахищеної цілі. Це підкреслює відставання Росії в реальному бойовому застосуванні морських БПЛА, хоча російські військові, очевидно, визнали ефективність цих бойових систем і почали активно розробляти власні аналогічні рішення.

Нагадаємо, з 23 по 27 липня ВМФ Росії проводив масштабні морські навчання "Липневий шторм" в акваторіях Тихого і Північного Льодовитого океанів, Балтійського і Каспійського морів. До маневрів було залучено понад 150 бойових кораблів і суден забезпечення, 120 літальних апаратів, 10 берегових ракетних комплексів, понад 950 одиниць військової та спеціальної техніки, а також понад 15 000 військовослужбовців.

6 липня видання ASTRA повідомило, що в російському місті Новоросійськ українські морські дрони, а також інші безпілотні системи атакували флот РФ. Водночас у мережі з'явилося відео палаючого безекіпажного катера біля берега.