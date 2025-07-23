"Липневий шторм": Росія проводить масштабні навчання ВМФ на тлі активності НАТО (відео)

Міністерство оборони РФ повідомило про проведення масштабного оперативного навчання ВМФ Росії "Липневий шторм", яке відбувається в період із 23 до 27 липня в акваторіях Тихого і Північного Льодовитого океанів, Балтійського і Каспійського морів. У маневрах беруть участь сили Північного, Тихоокеанського, Балтійського флотів і Каспійської флотилії.

Related video

До навчання залучено понад 150 бойових кораблів і суден забезпечення, 120 літальних апаратів, 10 берегових ракетних комплексів, понад 950 одиниць військової та спеціальної техніки, а також понад 15 000 військовослужбовців. Про це повідомило Міноборони РФ.

Основне завдання маневрів "Липневий шторм" — перевірка готовності угруповань сил флотів і флотилії до вирішення нестандартних оперативних завдань, а також комплексне застосування високоточної зброї великої дальності, безпілотних систем, перспективних зразків озброєння і техніки.

Сценарії включають протичовнові дії, захист районів базування і морської економічної діяльності, відбиття атак безпілотних катерів і БПЛА, завдвання ударів по корабельних угрупованнях умовного супротивника, зокрема із застосуванням високоточної зброї.

Російський ВМФ у 2025 році

Військово-морський флот Росії продовжує утримувати високу боєздатність і залишається серед трьох провідних флотів світу за версією WDMMW (World Directory of Modern Military Warfare). У рейтингу 2025 року Росія посідає 3-тє місце, поступаючись тільки США і Китаю. При цьому структура флоту свідчить про поступове переосмислення пріоритетів морської стратегії РФ.

Індекс бойового потенціалу (TvR) ВМФ РФ становить 242.3 балів. Цей показник відображає не тільки чисельність, а й бойову цінність кожного елемента флоту, включно з типом, віком, озброєнням та інтеграцією з командними структурами.

Індекс бойового потенціалу ВМФ РФ за версією WDMMW

За даними WDMMW, сучасний російський ВМФ демонструє зміщення фокусу в бік:

Корветів — до 31% від складу флоту

Підводних човнів (ПЧ) — близько 22%

Протимінних засобів — 18%

Окрему нішу займають кораблі постачання, ракетні катери та берегові комплекси. Така конфігурація вказує на стратегію асиметричного стримування та орієнтацію на ближню і прибережну зону.

Водночас зберігається ставка на ядерний компонент — стратегічні ракетоносці класу "Борей", які залишаються опорою морської компоненти ядерної тріади РФ.

Зазначимо, що в червні 2025 року затверджено Стратегію розвитку ВМФ до 2050 року, яка спрямована на повернення Росії до числа провідних морських держав з акцентом на науково-технічний розвиток і оновлення флоту.

Нагадаємо, з 3 по 20 червня поточного року в Балтійському регіоні пройшли навчання НАТО під назвою Baltops 25. У маневрах взяли участь 50 кораблів і 25 літаків країн альянсу. Основна увага приділялася взаємодії у складі багатонаціональних груп, діям у кризових і бойових сценаріях, а також відпрацюванню завдань з мінної боротьби, маневруванню і розвідці.