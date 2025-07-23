"Июльский шторм": Россия проводит масштабные учения ВМФ на фоне активности НАТО (видео)

Министерство обороны РФ сообщило о проведении масштабного оперативного учения ВМФ России «Июльский шторм», которое проходит в период с 23 по 27 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. В маневрах участвуют силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

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К учению привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, свыше 950 единиц военной и специальной техники, а также более 15 000 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основная задача маневров "Июльский шторм" — проверка готовности группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, а также комплексное применение высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных образцов вооружения и техники.

Сценарии включают противолодочные действия, защиту районов базирования и морской экономической деятельности, отражение атак беспилотных катеров и БПЛА, нанесение ударов по корабельным группировкам условного противника, в том числе с применением высокоточного оружия.

Российский ВМФ в 2025 году

Военно-морской флот России продолжает удерживать высокую боеспособность и остается в числе трех ведущих флотов мира по версии WDMMW (World Directory of Modern Military Warfare). В рейтинге 2025 года Россия занимает 3-е место, уступая только США и Китаю. При этом структура флота свидетельствует о постепенном переосмыслении приоритетов морской стратегии РФ.

Индекс боевого потенциала (TvR) ВМФ РФ составляет 242.3 баллов. Этот показатель отражает не только численность, но и боевую ценность каждого элемента флота, включая тип, возраст, вооружение и интеграцию с командными структурами.

Индекс боевого потенциала ВМФ РФ по версии WDMMW

По данным WDMMW, современный российский ВМФ демонстрирует смещение фокуса в сторону:

Корветов — до 31% от состава флота

Подводных лодок (ПЛ) — около 22%

Противоминных средств — 18%

Отдельную нишу занимают корабли снабжения, ракетные катера и береговые комплексы. Такая конфигурация указывает на стратегию асимметричного сдерживания и ориентацию на ближнюю и прибрежную зону.

В то же время сохраняется ставка на ядерный компонент — стратегические ракетоносцы класса "Борей", которые остаются опорой морской составляющей ядерной триады РФ.

Отметим, что в июне 2025 года утверждена Стратегия развития ВМФ до 2050 года, которая направлена на возвращение России в число ведущих морских держав с акцентом на научно-техническое развитие и обновление флота

Напомним, с 3 по 20 июня текущего года в Балтийском регионе прошли учения НАТО под названием Baltops 25. В маневрах приняли участие 50 кораблей и 25 самолетов стран альянса. Основное внимание уделялось взаимодействию в составе многонациональных групп, действиям в кризисных и боевых сценариях, а также отработке задач по минной борьбе, маневрированию и разведке.