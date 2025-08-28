В РФ написали об атаке на корабли ВМС Украины: что говорят военные (скриншоты)
Власти Российской Федерации заявили о вероятном применении ударных морских дронов в устье Дуная и об атаке на разведывательный корабль Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Украинское командование прокомментировало слова противника, подтвердив удар.
Российские катера подобрались к кораблю "Симферополь", который якобы находился в устье Дуная, написало Минобороны РФ в Telegram-канале. Между тем украинский военный Сергей "Флеш" Бескрестнов отреагировал на предположение россиян и объяснил, что атака не подтверждена, но действительно возможна.
Сообщение об атаке на "Симферополь" появилось в канале российского командования утром 28 августа. Указывается, что якобы разведкорабль полностью утонул. при этом Минобороны РФ ничем не подтвердило предположение: нет ни фото, ни видео с места инцидента.
Сергей Бескрестнов обратил внимание на заявление Минобороны РФ. Прежде всего военный отметил, что не может подтвердить слова россиян и поэтому не ясно, что произошло с украинским кораблем и действительно ли российские морские дроны зашли в международные воды и повредили чужой корабль. В то же время "Флеш" напомнил, что у врага есть подразделение БпЛА "Рубикон" и он ранее предупреждал, что что-то похожее может начать действовать в море. Кроме того, отмечается, что слова россиян могут быть "полуправдой", а атаки действительно возможны.
"Без понятия правда это или нет, если правда, то это начал работать "водный" Рубикон о котором я предупреждал на канале", — написал Бескрестнов.
На странице Facebook ВМС ВСУ пока нет комментариев относительно заявления Минобороны РФ об ударе по кораблю "Симферополь". На момент публикации новости событие успел прокомментировать представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Военный в заявлении для Liga.net сообщил, что атака действительно состоялась и "сейчас идет устранение последствий атаки".
Удары РФ — что известно о морских дронах Кремля
Россияне не указали, с какой именно точки стартовали ударные безэкипажные морские катера. Ориентировочное расстояние от устья Дуная до, условно, мыса Тарханкут на оккупированном полуострове Крым — около 260 км.
Новость дополняется...