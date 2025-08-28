В РФ написали об атаке на корабли ВМС Украины: что говорят военные (скриншоты)

Власти Российской Федерации заявили о вероятном применении ударных морских дронов в устье Дуная и об атаке на разведывательный корабль Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Украинское командование прокомментировало слова противника, подтвердив удар.

Related video

Российские катера подобрались к кораблю "Симферополь", который якобы находился в устье Дуная, написало Минобороны РФ в Telegram-канале. Между тем украинский военный Сергей "Флеш" Бескрестнов отреагировал на предположение россиян и объяснил, что атака не подтверждена, но действительно возможна.

Сообщение об атаке на "Симферополь" появилось в канале российского командования утром 28 августа. Указывается, что якобы разведкорабль полностью утонул. при этом Минобороны РФ ничем не подтвердило предположение: нет ни фото, ни видео с места инцидента.

Удары РФ — Минобороны об ударе по кораблю Симферополь Фото: Скриншот

Сергей Бескрестнов обратил внимание на заявление Минобороны РФ. Прежде всего военный отметил, что не может подтвердить слова россиян и поэтому не ясно, что произошло с украинским кораблем и действительно ли российские морские дроны зашли в международные воды и повредили чужой корабль. В то же время "Флеш" напомнил, что у врага есть подразделение БпЛА "Рубикон" и он ранее предупреждал, что что-то похожее может начать действовать в море. Кроме того, отмечается, что слова россиян могут быть "полуправдой", а атаки действительно возможны.

"Без понятия правда это или нет, если правда, то это начал работать "водный" Рубикон о котором я предупреждал на канале", — написал Бескрестнов.

Удары РФ — Флеш об ударе по кораблю Симферополь Фото: Скриншот

На странице Facebook ВМС ВСУ пока нет комментариев относительно заявления Минобороны РФ об ударе по кораблю "Симферополь". На момент публикации новости событие успел прокомментировать представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Военный в заявлении для Liga.net сообщил, что атака действительно состоялась и "сейчас идет устранение последствий атаки".

Удары РФ — что известно о морских дронах Кремля

Россияне не указали, с какой именно точки стартовали ударные безэкипажные морские катера. Ориентировочное расстояние от устья Дуная до, условно, мыса Тарханкут на оккупированном полуострове Крым — около 260 км.

Удары РФ — расстояние от устья Дуная до Крыма Фото: DeepState

Новость дополняется...