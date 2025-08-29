Зросла кількість загиблих: у ВМС ЗСУ розповіли нові деталі щодо ураження "Сімферополя"

У гирлі Дунаю у місці атаки росіян на український розвідувальний корабель "Сімферополь" триває пошуково-рятувальна операція. У Військово-морських силах Збройних сил України наголошують, що ситуація перебуває під контролем.

Внаслідок ураження російським безекіпажним катером розвідувального корабля ВМС ЗСУ "Сімферополь" у гирлі Дунаю зросла кількість загиблих. Тіло ще одного члена екіпажу знайшли під час пошуково-рятувальних робіт. Про це в коментарі "Еспресо" розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Один із наших кораблів був уражений учора. Щодо засобів ураження — наразі триває перевірка. На жаль, маємо ще одного загиблого: під час аварійно-пошукових робіт було знайдено його тіло. Пошуково-рятувальна операція триває. Решта екіпажу перебуває в безпеці. На жаль, є також поранені, але ситуація перебуває під контролем", — зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що зараз надається правова оцінка відповідно до українського законодавства.

"Ми й надалі виконуємо поставлені перед нами завдання — забезпечення безпеки цивільного судноплавства, охорона нашого водного району та оборона узбережжя", — наголосив Плетенчук.

Корабель Сімферополь — деталі атаки РФ

28 серпня ЗС РФ завдали удару по кораблю ВМС ЗСУ. Внаслідок удару постраждав український розвідувальний корабель і загинув один член екіпажу.

Український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов відреагував на заяву Міноборони РФ. Він нагадав, що у ворога є підрозділ БпЛА "Рубікон" і він раніше попереджав, що щось схоже може почати діяти у морі.

Росіяни уразили українське розвідувальне судно "Сімферополь" на річці Дунай в Одеській області за допомогою безпілотного катера, але попередження про можливість атаки з'явилось три тижні тому.

Нагадуємо, 28 серпня ГУР Міноборони повідомили про ураження російського військового корабля проєкту "Буян", який дістали в Азовському морі.