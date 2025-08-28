Удар по "Сімферополю": експерт показав катери РФ, якими могли вдарити по кораблю ВМС ЗСУ (фото)

Експерт проінформував, що Центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери і закликав командування ЗСУ звернути увагу на нові загрози.

Росіяни за допомогою безпілотного катера уразили українське розвідувальне судно "Сімферополь" на річці Дунай в Одеській області, але попередження про можливість атаки з'явилось три тижні тому, нагадав український фахівець у сфері радіотехнологій та військовий Сергій "Флеш" Бескрестнов на Facebook. Експерт репостнув попередній допис з відео та фото дронів, якими ЗС РФ могли підірвати корабель ВМС ЗСУ.

"2 серпня я писав, що треба чекати й готуватися, щоб потім не було боляче. Дякую, що почули", — дорікнув МС ЗСУ Сергій "Флеш"..

У своїй публікації експерт проінформував, що Центр безпілотних систем противника "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери. Окупанти провели навчання та відпрацювали можливі сценарії, а також почали працювати над покращенням своєї роботи.

Морські дрони РФ - Флеш про можливу атаку на кораблі ВМС ЗСУ

На відео з випробувань російського безекіпажного катера бачимо, як на початкових етапах переміщення помітно слід на поверхні води. за мить пристрій занурюється глибше і зовні не помітно, що углибині рухається дрон з вибухівкою. Наступне відео — момент влучання у баржу, яка РФ використала для випробувань. Після удар БЕКа і детонації кількох кілограмів вибухівки здіймається стовп диму та вогню, повністю руйнуючи судно.

Основним завданням назвали удари по українській морській інфраструктурі та портах.

"Цим постом я звертаю увагу на появу нової загрози. Хто знає, що таке "Рубікон", той розуміє, що все буде серйозно. Щоб ми не "охали і не ахали", треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. Навіть FPV успішно справляються з цими завданнями. Головне створити єдину систему захисту", — попереджав Сергій "Флеш".

Морські дрони РФ — деталі атаки на корабель "Сімферополь"

28 серпня росіяни завдали удару по кораблю Військово-морських сил Збройних Сил України. Внаслідок удару постраждав український розвідувальний корабель і загинув один член екіпажу, підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов відреагував на заяву Міноборони РФ. Він нагадав, що у ворога є підрозділ БпЛА "Рубікон" і він раніше попереджав, що щось схоже може почати діяти у морі. Крім того, зауважується, що слова росіян можуть бути "напівправдою", а атаки дійсно можливі.