Удар по "Симферополю": эксперт показал катера РФ, которыми могли ударить по кораблю ВМС ВСУ (фото)

Эксперт проинформировал, что Центр беспилотных систем противника "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера и призвал командование ВСУ обратить внимание на новые угрозы.

Россияне с помощью беспилотного катера поразили украинское разведывательное судно "Симферополь" на реке Дунай в Одесской области, но предупреждение о возможности атаки появилось три недели назад, напомнил украинский специалист в сфере радиотехнологий и военный Сергей "Флеш" Бескрестнов на Facebook. Эксперт репостнул предыдущее сообщение с видео и фото дронов, которыми ВС РФ могли взорвать корабль ВМС ВСУ.

"2 августа я писал, что надо ждать и готовиться, чтобы потом не было больно. Спасибо, что услышали", — упрекнул МС ВСУ Сергей "Флеш".

В своей публикации эксперт проинформировал, что Центр беспилотных систем противника "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. Оккупанты провели учения и отработали возможные сценарии, а также начали работать над улучшением своей работы.

Морские дроны РФ — Флеш о возможной атаке на корабли ВМС ВСУ

На видео с испытаний российского безэкипажного катера видим, как на начальных этапах перемещения заметен след на поверхности воды. через мгновение устройство погружается глубже и внешне не заметно, что в глубине движется дрон со взрывчаткой. Следующее видео — момент попадания в баржу, которая РФ использовала для испытаний. После удара БЭКа и детонации нескольких килограммов взрывчатки поднимается столб дыма и огня, полностью разрушая судно.

Основной задачей назвали удары по украинской морской инфраструктуре и портам.

"Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое "Рубикон", тот понимает, что все будет серьезно. Чтобы мы не "охали и не ахали", надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. Даже FPV успешно справляются с этими задачами. Главное создать единую систему защиты", — предупреждал Сергей "Флеш".

Морские дроны РФ — детали атаки на корабль "Симферополь"

28 августа россияне нанесли удар по кораблю Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате удара пострадал украинский разведывательный корабль и погиб один член экипажа, подтвердил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов отреагировал на заявление Минобороны РФ. Он напомнил, что у врага есть подразделение БпЛА "Рубикон" и он ранее предупреждал, что нечто похожее может начать действовать в море. Кроме того, отмечается, что слова россиян могут быть "полуправдой", а атаки действительно возможны.