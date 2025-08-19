С другого конца света: подводный дрон Excalibur запустили на расстоянии 16 000 км (видео)

Королевский флот Великобритании успешно испытал связь на большом расстоянии с помощью своего нового беспилотного подводного аппарата (XLUUV) Excalibur в рамках совместных учений с ВМС Австралии.

Во время учений Talisman Sabre операционный центр в Австралии управлял дроном Excalibur, погруженным в британские воды на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте, расположенной на расстоянии более 16 000 км. Об этом сообщил Королевский флот Великобритании.

Подводный дрон Excalibur

Это испытание стало частью программы Maritime Big Play, в рамках которой США, Великобритания и Австралия проверяют возможности совместного использования робототехники и автономных систем на море.

Excalibur, представленный в мае 2025 года, был построен компанией MSubs в рамках трехлетней инициативы Project Cetus. В настоящее время он является крупнейшей беспилотной подводной платформой, испытанной флотом Великобритании.

По словам официальных лиц, это 12-метровое экспериментальное судно водоизмещением 19 тонн не предназначено для боевого развертывания, но будет служить испытательной платформой для разработки тактики и технических требований для интеграции беспилотных систем в будущие военно-морские операции.

По словам директора по развитию Королевского флота, контр-адмирала Джеймса Паркина, Excalibur играет решающую роль в подготовке флота к эре автономии. Модульная конструкция и открытая архитектура позволяют настраивать дрон для различных миссий.

"На нашем пути к автономии и массовости жизненно важно, чтобы мы учились на практике, и Excalibur станет нашим механизмом для понимания сложности и вызовов эксплуатации будущей команды экипажных и беспилотных систем под водой", — сказал Паркин.

Напомним, в Украине создают воздушные, надводные и даже подводные дроны-носители, которые увеличивают дальность применения БПЛА.