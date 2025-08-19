З іншого кінця світу: підводний дрон Excalibur запустили на відстані 16 000 км (відео)

Королівський флот Великої Британії успішно випробував зв'язок на великій відстані за допомогою свого нового безпілотного підводного апарата (XLUUV) Excalibur у рамках спільних навчань з ВМС Австралії.

Під час навчань Talisman Sabre операційний центр в Австралії керував дроном Excalibur, зануреним у британські води на військово-морській базі Девонпорт у Плімуті, розташованій на відстані понад 16 000 км. Про це повідомив Королівський флот Великої Британії.

Підводний дрон Excalibur

Це випробування стало частиною програми Maritime Big Play, в рамках якої США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного використання робототехніки та автономних систем на морі.

Excalibur, представлений у травні 2025 року, був побудований компанією MSubs в рамках трирічної ініціативи Project Cetus. Наразі він є найбільшою безпілотною підводною платформою, випробуваною флотом Великої Британії.

За словами офіційних осіб, це 12-метрове експериментальне судно водотоннажністю 19 тонн не призначене для бойового розгортання, але слугуватиме випробувальною платформою для розробки тактики та технічних вимог для інтеграції безпілотних систем у майбутні військово-морські операції.

За словами директора з розвитку Королівського флоту, контрадмірала Джеймса Паркіна, Excalibur відіграє вирішальну роль у підготовці флоту до ери автономії. Модульна конструкція та відкрита архітектура дозволяють налаштовувати дрон для різних місій.

"На нашому шляху до автономії та масовості життєво важливо, щоб ми навчалися на практиці, і Excalibur стане нашим механізмом для розуміння складності та викликів експлуатації майбутньої команди екіпажованих та безпілотних систем під водою", — сказав Паркін.

Нагадаємо, в Україні створюють повітряні, надводні та навіть підводні дрони-носії, які збільшують дальність застосування БПЛА.