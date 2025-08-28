Українські БПЛА буде збити тяжче: в СБУ заявили про ураження важливих систем РФ

Менше ніж за тиждень Служба безпеки України уразила 17 систем протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних систем (РЛС) Російської Федерації.

Загальна вартість знищеної російської техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн доларів США, повідомили в пресслужбі СБУ. Експортна ціна цих систем в 2,5 раза вища.

Всього українські воїни уразили:

чотири ЗРК "ТОР-М2";

три ЗГРК "Панцирь";

два ЗРК "С-300";

один ЗРК "БУК-М3";

радар 50Н6 "С-350";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подльот";

РЕБ "Житель";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ знадобилося всього 4 дні", — наголосили у СБУ.



Як зазначають у відомстві, ліквідація систем ППО, РЕБ та РЛС позбавляє росіян можливості своєчасно виявляти цілі. Відповідно українські далекобійні дрони мають більше шансів залишитися непомітними.

"Без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, оператори БПЛА "Фурія" зі 47 окремої механізованої бригади "Маґура" у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ уразили пункт управління безпілотниками РФ.

Фокус також повідомляв, що воїни Головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" уразили техніку ЗС РФ за допомогою безпілотників, один з яких було попередньо пошкоджено.