Украинские БПЛА будет сбить тяжелее: в СБУ заявили о поражении важных систем РФ

Меньше чем за неделю Служба безопасности Украины поразила 17 систем противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных систем (РЛС) Российской Федерации.

Общая стоимость уничтоженной российской техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долларов США, сообщили в пресс-службе СБУ. Экспортная цена этих систем в 2,5 раза выше.

Всего украинские воины поразили:

четыре ЗРК "ТОР-М2";

три ЗГРК "Панцирь";

два ЗРК "С-300";

один ЗРК "БУК-М3";

радар 50Н6 "С-350";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Подлёт";

РЭБ "Житель";

РЛС "Небо-СВУ";

РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" СБУ понадобилось всего 4 дня", — отметили в СБУ.

Как отмечают в ведомстве, ликвидация систем ПВО, РЭБ и РЛС лишает россиян возможности своевременно выявлять цели. Соответственно украинские дальнобойные дроны имеют больше шансов остаться незамеченными.

"Без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу", — говорится в сообщении.

Напомним, операторы БПЛА "Фурия" из 47 отдельной механизированной бригады "Магура" во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ поразили пункт управления беспилотниками РФ.

Фокус также сообщал, что воины Главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" поразили технику ВС РФ с помощью беспилотников, один из которых был предварительно поврежден.