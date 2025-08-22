ВС РФ подбили украинский БПЛА из автомата, однако он долетел до цели (видео)

Воины Главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" поразили технику Вооруженных Сил Российской Федерации с помощью беспилотников, один из которых был предварительно поврежден.

Related video

Кадры работы ГО БАС "Феникс" опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Уничтожение техники РФ

Сообщается, что события происходили на Покровском направлении. Украинские военные уничтожили российский грузовик с боекомплектом и Д-30 и две "Буханки".

Важно

Российские "Орланы" теперь несут FPV-дроны: ВСУ сбили необычный вражеский БПЛА

На обнародованном видео можно увидеть, как дроны-камикадзе атакуют технику РФ. По словам блогера, во время одного из поражений дрон подбили из автомата, однако это не помешало ему нанести удар.

"Благодаря профессионализму оператора он долетел до цели!" — констатировал Стерненко.

Напомним, ранее бойцы отдельного отряда специального назначения Lasar's group 27-й Печерской бригады НГУ взорвали российский зенитно-ракетный комплекс С-300В стоимостью 40 миллионов долларов.с помощью беспилотника.

Фокус также сообщал, что украинская компания "Дефендер Динамикс" разработала линейку дронов "Фотон", предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников в автоматическом режиме. Основные цели новых БПЛА — российские FPV-дроны типа Mavic, Matrice и Autel.