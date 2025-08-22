ЗС РФ підбили український БПЛА з автомата, однак він долетів до цілі (відео)

Воїни Головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» уразили техніку Збройних Сил Російської Федерації за допомогою безпілотників, один з яких було попередньо пошкоджено.

Related video

Кадри роботи ГВ БАС "Фенікс" опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Знищення техніки РФ

Повідомляється, що події відбувалися на Покровському напрямку. Українські військові знищили російську вантажівку з боєкомплектом і Д-30 та дві "Буханки".

Важливо

На оприлюдненому відео можна побачити, як дрони-камікадзе атакують техніку РФ. За словами блогера, під час одного з уражень дрон підбили з автомата, однак це не завадило йому завдати удару.

"Завдяки професійності оператора він долетів до цілі!" — констатував Стерненко.

Нагадаємо, раніше бійці окремого загону спеціального призначення Lasar’s group 27-ї Печерської бригади НГУ підірвали російський зенітно-ракетний комплекс С-300В вартістю 40 мільйонів доларів.за допомогою безпілотника.

Фокус також повідомляв, що українська компанія "Дефендер Дінамікс" розробила лінійку дронів "Фотон", призначених для знищення ворожих безпілотників в автоматичному режимі. Основні цілі нових БПЛА — російські FPV-дрони типу Mavic, Matrice та Autel.