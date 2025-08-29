"Это фиаско": дроны ГУР взорвали ценную российскую РЛС из состава ЗРК "Триумф" в Крыму (видео)

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Уничтожение дорогостоящей вражеской РЛС произошло на территории оккупированного Крымского полуострова, сообщили в пресс-службе ГУР МО.

Поражение РЛС комплекса С-400

На обнародованном видео можно увидеть, как украинский FPV-дрон приближается к комплексу 91Н6Е. Завершается видео ударом по радиолокационной станции.

"Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" — похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", — отметили в разведывательном ведомстве.

Чем опасен комплекс С-400 "Триумф", чем опасен комплекс С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф" — это российский ЗРК большого и среднего радиуса действия, предназначенный для поражения современных самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, установщиков помех и других средств воздушно-космического нападения.

Сообщается, что комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 км. Максимальная высота поражения цели составляет 30 км, а максимальная скорость поражаемой цели — 4800 м/с. Полный состав ЗРК может одновременно наводить до 72 ракет и обстреливать до 36 целей.

Напомним, меньше чем за неделю Служба безопасности Украины поразила 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС россиян. Общая стоимость уничтоженной российской техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долларов США.

Фокус также сообщал, что операторы БПЛА "Фурия" из 47 отдельной механизированной бригады "Магура" во взаимодействии с Воздушными Силами поразили пункт управления беспилотниками ВС РФ на Северо-Слобожанском направлении.