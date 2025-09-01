У Криму лунали вибухи поблизу аеродрома в Саках: в ССО повідомили, по чому били

Російська Федерація захищала радіолокаційною станцією місцевий військовий аеродром. Це вже третє ураження ворожої РЛС від початку серпня.

В окупованому Криму вже вдруге за останні 4 дні окупанти втратили радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу С-300. До цього, 28 серпня, вони втратили радіолокаційну станцію 91Н6Е. Про нову втрату росіянами вартісної техніки повідомили Сили спеціальних операцій.

Зазначається, що ураження ворожої техніки сталося в ніч проти 30 серпня 2025 року. Вполювали ворожу РЛС Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"У ніч з 29 на 30 серпня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України проведено ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму. В результаті знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в населеному пункті Саки", — йдеться в повідомленні.

Вибухи в Криму — деталі атак на російські РЛС

У ніч проти 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

13 серпня в окупованому Криму в районі аеродрому Новофедорівка в Саках Сили оборони уразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" росіян. Радіолокаційна станція тривалий час прикривала летовище від низьколітних цілей, як-от безпілотники чи крилаті ракети.

8 серпня в окупованому Криму дрони ГУР Міноборони уразили куполи, якими росіяни намагалися захистити свої РЛС, а також десантний катер і базу протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі. Серед втрат росіян ГУР вказало РЛС 96Л6 С-400.