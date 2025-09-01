В Крыму раздавались взрывы вблизи аэродрома в Саках: в ССО сообщили, по чему били

Российская Федерация защищала радиолокационной станцией местный военный аэродром. Это уже третье поражение вражеской РЛС с начала августа.

Related video

В оккупированном Крыму уже второй раз за последние 4 дня оккупанты потеряли радиолокационную станцию к зенитно-ракетному комплексу С-300. До этого, 28 августа, они потеряли радиолокационную станцию 91Н6Е. О новой потере россиянами дорогостоящей техники сообщили Силы специальных операций.

Отмечается, что поражение вражеской техники произошло в ночь на 30 августа 2025 года. Поймали вражескую РЛС Силы специальных операций ВСУ.

"В ночь с 29 на 30 августа 2025 года, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины проведен ряд специальных действий на территории временно оккупированного Крыма. В результате уничтожено РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в населенном пункте Саки", — говорится в сообщении.

РЛС ВС РФ

Взрывы в Крыму — детали атак на российские РЛС

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

13 августа в оккупированном Крыму в районе аэродрома Новофедоровка в Саках Силы обороны поразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" россиян. Радиолокационная станция длительное время прикрывала аэродром от низколетящих целей, таких как беспилотники или крылатые ракеты.

8 августа в оккупированном Крыму дроны ГУР Минобороны поразили купола, которыми россияне пытались защитить свои РЛС, а также десантный катер и базу противовоздушной обороны на горе Ай-Петри. Среди потерь россиян ГУР указало РЛС 96Л6 С-400.