Поцілили у 2 РЛС: Сили оборони вдарили по базі ППО РФ в Ростовській області (фото)

Сили оборони України поцілили по території бази протиповітряної оборони, яка до цього багато років не функціонувала, але під час війни росіяни її відновили. Колишня частина ППО (в/ч 65312) та військове містечко були базою 1244-го зенітно-ракетного полку.

В ніч на 4 вересня українські Сили оборони атакували базу протиповітряної оборони ЗС РФ у Ростовській області й пошкодили там дві радіолокаційні станції. Про це повідомляє "Мілітарний".

Як пишуть аналітики, інформація з NASA FIRMS вказує на наявність теплових сигнатур у цих локаціях. Це може свідчити про виникнення пожеж.

Пожежа на РЛК-1. 4 вересня 2025 року. Фото: Крымский ветер

Удар припав по території бази ППО, яка до цього багато років не функціонувала, але тепер схоже на те, що росіяни її відновили, ідеться у статті. Колишня частина ППО (в/ч 65312) та військове містечко були базою 1244-го зенітно-ракетного полку. У 1990-х роках він мав на озброєнні С-300ПС. У 1997 році частину об’єднали з 584-м зенітно-ракетним полком і перевели до Мар’їно Московської області.

На території частини аналітики розгледіли радіолокаційний комплекс, схожий на РЛК-1 "Навигация Юга". Він виконує ключові функції в системі організації повітряного руху на півдні Росії, наводить та координує маршрути, виявляє та супроводжує повітряні судна. До його функцій також входить радіотехнічне забезпечення польотів, авіаційний електрозв’язок і супутникова фіксована комунікація.

Удари по ЗС РФ — ураження ППО і РЛС

В окупованому Криму 30 серпня окупанти втратили радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу С-300. Вполювали ворожу РЛС Сили спеціальних операцій ЗСУ. До цього, 28 серпня, окупанти втратили радіолокаційну станцію 91Н6Е. Комплекс здатен виявляти цілі на відстані до 600 км. Максимальна висота ураження цілі становить 30 км.

Нагадаємо, що 13 серпня в окупованому Криму в районі аеродрому Новофедорівка в Саках Сили оборони уразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" росіян. Радіолокаційна станція тривалий час прикривала летовище від низьколітних цілей, як-от безпілотники чи крилаті ракети.