Попали в 2 РЛС: Силы обороны ударили по базе ПВО РФ в Ростовской области (фото)

Силы обороны Украины попали по территории базы противовоздушной обороны, которая до этого много лет не функционировала, но во время войны россияне ее восстановили. Бывшая часть ПВО (в/ч 65312) и военный городок были базой 1244-го зенитно-ракетного полка.

Related video

В ночь на 4 сентября украинские Силы обороны атаковали базу противовоздушной обороны ВС РФ в Ростовской области и повредили там две радиолокационные станции. Об этом сообщает "Милитарный".

Как пишут аналитики, информация из NASA FIRMS указывает на наличие тепловых сигнатур в этих локациях. Это может свидетельствовать о возникновении пожаров.

Пожар на РЛК-1. 4 сентября 2025 года. Фото: Крымский ветер

Удар пришелся по территории базы ПВО, которая до этого много лет не функционировала, но теперь похоже на то, что россияне ее восстановили, говорится в статье. Бывшая часть ПВО (в/ч 65312) и военный городок были базой 1244-го зенитно-ракетного полка. В 1990-х годах он имел на вооружении С-300ПС. В 1997 году часть объединили с 584-м зенитно-ракетным полком и перевели в Марьино Московской области.

На территории части аналитики разглядели радиолокационный комплекс, похожий на РЛК-1 "Навигация Юга". Он выполняет ключевые функции в системе организации воздушного движения на юге России, наводит и координирует маршруты, обнаруживает и сопровождает воздушные суда. В его функции также входит радиотехническое обеспечение полетов, авиационная электросвязь и спутниковая фиксированная коммуникация.

Удары по ВС РФ — поражение ПВО и РЛС

В оккупированном Крыму 30 августа оккупанты потеряли радиолокационную станцию к зенитно-ракетному комплексу С-300. Поймали вражескую РЛС Силы специальных операций ВСУ. До этого, 28 августа, оккупанты потеряли радиолокационную станцию 91Н6Е. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 км. Максимальная высота поражения цели составляет 30 км.

Напомним, что 13 августа в оккупированном Крыму в районе аэродрома Новофедоровка в Саках Силы обороны поразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" россиян. Радиолокационная станция длительное время прикрывала аэродром от низколетящих целей, таких как беспилотники или крылатые ракеты.