Вернулись "Байрактары": какие последствия ударов по системе ПВО РФ в Крыму, — OSINT (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли радиолокационные станции в оккупированном Крыму и это открыло путь для применения "Байрактаров", которые почти "молчали" с 2022 года. Без зенитных комплексов на полуострове по военным целям РФ начнут работать истребители F-16.

Силы обороны взялись "выкашивать" российскую противовоздушную оборону в оккупированном Крыму, и эта кампания имеет успехи. Об этом пишет в соцсети Х аналитик открытых данных Athene Noctua.

По его информации, первое следствие уничтожения ПВО ВС РФ — рост частоты применения Силами обороны турецких БпЛА "Байрактар".

Еще одним аспектом результативности ударов по Крыму аналитик называет поражение гражданских радаров, которые также участвовали в формировании карты воздушного пространства для российской ПВО, хотя и были целями с более низким приоритетом.

Третьим моментом Athene Noctua называет то, что сейчас удары наносятся по радиолокационным установкам, расположенным в глубине российской территории. Попадания зафиксированы, но их точные результаты еще неизвестны, добавил OSINTер.

Аналитик информирует, что ВС РФ на этом направлении фактически потеряли высший эшелон радиоразведки, а количество ЗРК большого радиуса действия, С-300 и С-400, постоянно сокращается, что усложняет ситуацию для россиян.

"Дальнейшее ухудшение состояния российской противовоздушной обороны может иметь очень негативные последствия для российских войск на юге Херсонщины. При условии надлежащего оснащения (прицельными контейнерами) и F-16, и Mirage 2000 могли бы проводить непосредственную авиационную поддержку [украинских войск] против россиян в этом районе", — пишет аналитик.

Взрывы в Крыму и в РФ — детали уничтожения ПВО

В ночь на 4 сентября украинские Силы обороны атаковали базу противовоздушной обороны ВС РФ в Ростовской области и повредили там две радиолокационные станции. Бывшая часть ПВО (в/ч 65312) и военный городок были базой 1244-го зенитно-ракетного полка.

30 августа в Крыму Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию к ЗРК С-300.

28 августа, оккупанты в Крыму потеряли РЛС 91Н6Е. Комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 км. Максимальная высота поражения цели составляет 30 км.

Также 13 августа и снова в Крыму в Саках Силы обороны поразили РЛС 48Я6-К1 "Подлет" россиян. Радиолокационная станция длительное время прикрывала аэродром от низколетящих целей, например беспилотники или крылатые ракеты.