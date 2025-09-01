Воїни ГУР знищили радіотелескоп РТ-70 під Євпаторією: чому це важливо (відео)

Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) нещодавно знищив в Криму низку цінних засобів радіолокації ворога, серед яких комплекс ГЛОНАСС та радіотелескоп РТ-70, також відомий, як П-2500.

Related video

Атака ГУР по 40-му командно-вимірювальному комплексу ВКС РФ, включно з ураженням радіотелескопа РТ-70, була спрямована на зниження можливості РФ управляти своїм супутниковим угрупуванням, пояснюють у Defence Express.

Ураження радіолокаціної техніки РФ в Криму

Як зазначають у виданні, в радянські часи РТ-70 використовувався для зв'язку з міжпланетними станціями, що досліджували Венеру та Марс. З 1991 року система також була залучена у низці наукових експериментів з дослідження сонячного вітру, квазарів, астероїдів тощо.

Після того як РФ захопила Крим та Євпаторійський центр далекого космічного зв'язку у 2014 році, на базі наукового центру був створений 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс так званих ВКС РФ, в/ч 81415. При цьому радіотелекскоп перетворили на елемент системи російського аналога GPS — ГЛОНАСС.

Так, у 2017 році командир 40-го центру полковник розповів у інтерв'ю російським ЗМІ, що у грудні 2014 року почала діяти "перешкодостійка беззапитова інформаційно-обчислювальна система, що дозволяє відстежувати та коригувати програмно-тимчасові завдання для супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС".

Важливо

Українські БПЛА буде збити тяжче: в СБУ заявили про ураження важливих систем РФ

Пізніше, у 2021 році, його наступник заявив, що "радіотелескоп модернізується, він бере участь в управлінні орбітального угруповання… Там встановлюється нове обладнання для зв'язку із космічними апаратами".

Експерти наголосили, що на відео дрон направлений у саме сердце антени — радіоприймальний пристрій "Голиаф". Саме там розміщено кінцеві підсилювачі, клістрони та приймальні комплекси. Це обладнання, яке не виготовляється серійно.

Нагадаємо, окрім систем РТ-70 та ГЛОНАСС, воїни ГУР уразили в Криму РЛК "Утес-Т", берегову РЛС МР-10М1 "Мыс" М1 та РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Фокус також повідомляв, що спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російський радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".