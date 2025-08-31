"Налетіли і спалили": воїни ГУР у Криму знищили цінну техніку ЗС РФ (відео)
Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) “Примари” підірвали низку важливих цілей Збройних сил Російської Федерації у Криму.
Кадри ураження дороговарстічної російської техніки опублікувала пресслужба розвідувального відомства. Судячи з відео, для атак використовувалися ударні FPV-дрони.
"Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують системний процес системи ППО російських окупаційних військ у Криму", — йдеться у повідомленні розвідки.
Серед цілей, знищених воїнами ГУР МО:
- радіолокаційний комплекс "Утес-Т";
- радіотелескоп РТ-70;
- комплекс "ГЛОНАСС" в куполі;
- берегова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мыс" М1;
- радіолокаційна станція 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.
"Налетіли і спалили", — зазначили в ГУР МО.
Нагадаємо, раніше спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф" в Криму.
Фокус також повідомляв, що менше ніж за тиждень оператори БПЛА Служби безпеки України уразили 17 ворожих систем ППО, РЕБ та РЛС, суттєво ослабивши протиповітряну оборону РФ.