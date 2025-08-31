Поддержите нас UA
Диджитал Российско-украинская война

"Налетели и сожгли": воины ГУР в Крыму уничтожили ценную технику ВС РФ (видео)

Уничтожение БРЛС МР-10М1 Мыс М1 в Крыму
Дрон ГУР поразил БРЛС МР-10М1 "Мыс" М1 | Фото: Скриншот

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) "Призраки" взорвали ряд важных целей Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму.

Related video

Кадры поражения дорогостоящей российской техники опубликовала пресс-служба разведывательного ведомства. Судя по видео, для атак использовались ударные FPV-дроны.

Поражение российской техники в Крыму

"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму", — говорится в сообщении разведки.

Среди целей, уничтоженных воинами ГУР МО:

  • радиолокационный комплекс "Утес-Т";
  • радиотелескоп РТ-70;
  • комплекс "ГЛОНАСС" в куполе;
  • береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1;
  • радиолокационная станция 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

"Налетели и сожгли", — отметили в ГУР МО.

Напомним, ранее спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму.

Фокус также сообщал, что меньше чем за неделю операторы БПЛА Службы безопасности Украины поразили 17 вражеских систем ПВО, РЭБ и РЛС, существенно ослабив противовоздушную оборону РФ.