"Налетели и сожгли": воины ГУР в Крыму уничтожили ценную технику ВС РФ (видео)
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) "Призраки" взорвали ряд важных целей Вооруженных сил Российской Федерации в Крыму.
Кадры поражения дорогостоящей российской техники опубликовала пресс-служба разведывательного ведомства. Судя по видео, для атак использовались ударные FPV-дроны.
"Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системный процесс системы ПВО российских оккупационных войск в Крыму", — говорится в сообщении разведки.
Среди целей, уничтоженных воинами ГУР МО:
- радиолокационный комплекс "Утес-Т";
- радиотелескоп РТ-70;
- комплекс "ГЛОНАСС" в куполе;
- береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1;
- радиолокационная станция 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.
"Налетели и сожгли", — отметили в ГУР МО.
Напомним, ранее спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму.
Фокус также сообщал, что меньше чем за неделю операторы БПЛА Службы безопасности Украины поразили 17 вражеских систем ПВО, РЭБ и РЛС, существенно ослабив противовоздушную оборону РФ.