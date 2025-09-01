Воины ГУР уничтожили радиотелескоп РТ-70 под Евпаторией: почему это важно (видео)

Подразделение "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) недавно уничтожило в Крыму ряд ценных средств радиолокации врага, среди которых комплекс ГЛОНАСС и радиотелескоп РТ-70, также известный, как П-2500.

Атака ГУР по 40-му командно-измерительному комплексу ВКС РФ, включая поражение радиотелескопа РТ-70, была направлена на снижение возможности РФ управлять своей спутниковой группировкой, объясняют в Defence Express.

Поражение радиолокационной техники РФ в Крыму

Как отмечают в издании, в советские времена РТ-70 использовался для связи с межпланетными станциями, которые исследовали Венеру и Марс. С 1991 года система также была задействована в ряде научных экспериментов по исследованию солнечного ветра, квазаров, астероидов и тому подобное.

После того как РФ захватила Крым и Евпаторийский центр дальней космической связи в 2014 году, на базе научного центра был создан 40-й отдельный командно-измерительный комплекс так называемых ВКС РФ, в/ч 81415. При этом радиотелескоп превратили в элемент системы российского аналога GPS — ГЛОНАСС.

Так, в 2017 году командир 40-го центра полковник рассказал в интервью российским СМИ, что в декабре 2014 года начала действовать "помехоустойчивая беззапросная информационно-вычислительная система, позволяющая отслеживать и корректировать программно-временные задачи для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС".

Позже, в 2021 году, его преемник заявил, что "радиотелескоп модернизируется, он участвует в управлении орбитальной группировки... Там устанавливается новое оборудование для связи с космическими аппаратами".

Эксперты отметили, что на видео дрон направлен в самое сердце антенны — радиоприемное устройство "Голиаф". Именно там размещены конечные усилители, клистроны и приемные комплексы. Это оборудование, которое не изготавливается серийно.

Напомним, кроме систем РТ-70 и ГЛОНАСС, воины ГУР поразили в Крыму РЛК "Утес-Т", береговую РЛС МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.

Фокус также сообщал, что спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".