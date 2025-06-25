"Байрактар" повертається: ударний дрон TB2 спалив російський катер під Херсоном (відео)

Після місяців мовчання український ударний БПЛА Bayraktar TB2 знову завдав точного удару по цілях російського флоту. Безпілотник уразив катер противника на Херсонському напрямку.

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Відповідне відео атаки було опубліковано 24 червня. Це перше за останні місяці публічно підтверджене бойове застосування одного з найвідоміших дронів в арсеналі України.

На кадрах, поширених через соціальні мережі, видно, як TB2 завдає прицільного удару по катеру в річковій акваторії. За твердженням ВМС України, ціль було знищено.

Як зазначили західні оглядачі, це відео стало нагадуванням про можливості, які, як і раніше, зберігаються в української сторони в боротьбі за панування в прибережних і річкових районах півдня країни.

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Демон із небес: турецький БпЛА Bayraktar TB2

Від початку повномасштабного вторгнення Bayraktar TB2 став символом українського опору. У 2022 році дрони цієї моделі уражали колони російської техніки, системи ППО і навіть брали участь в атаках на кораблі противника в Чорному морі.

Дрон TB2 показав свою ефективність на тлі слабо організованої російської ППО. Але в міру насичення фронту засобами РЕБ і ЗРК, використання цих дронів стало епізодичним — донедавна про бойове застосування TB2 практично не повідомлялося.

Однак нове відео, на думку експертів, може свідчити про відновлення використання Bayraktar на певних ділянках фронту, де російські системи ППО ослаблені або відсутні.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar представила модернізовану версію безпілотника Bayraktar TB2, яка отримала позначення Bayraktar TB2T-AI. Апарат уже пройшов кілька експлуатаційних тестів, під час яких встановив кілька рекордів.