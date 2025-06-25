"Байрактар" возвращается: ударный дрон TB2 сжег российский катер под Херсоном (видео)

После месяцев молчания украинский ударный БПЛА Bayraktar TB2 вновь нанес точный удар по целям российского флота. Беспилотник поразил катер противника на Херсонском направлении.

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Соответствующее видео атаки было опубликовано 24 июня. Это первое за последние месяцы публично подтвержденное боевое применение одного из самых известных дронов в арсенале Украины.

На кадрах, распространенных через социальные сети, видно, как TB2 наносит прицельный удар по катеру в речной акватории. По утверждению ВМС Украины, цель была уничтожена.

Как отметили западные обозреватели, данное видео стало напоминанием о возможностях, которые по-прежнему сохраняются у украинской стороны в борьбе за господство в прибрежных и речных районах юга страны.

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Демон с небес: турецкий БПЛА Bayraktar TB2

С начала полномасштабного вторжения Bayraktar TB2 стал символом украинского сопротивления. В 2022 году дроны этой модели поражали колонны российской техники, системы ПВО и даже участвовали в атаках на корабли противника в Черном море.

Дрон TB2 показал свою эффективность на фоне слабо организованной российской ПВО. Но по мере насыщения фронта средствами РЭБ и ЗРК, использование этих дронов стало эпизодическим — до недавнего времени о боевом применении TB2 практически не сообщалось.

Однако новое видео, по мнению экспертов, может свидетельствовать о возобновлении использования Bayraktar на определенных участках фронта, где российские системы ПВО ослаблены или отсутствуют.

Напомним, турецкая компания Baykar представила модернизированную версию беспилотника Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. Аппарат уже прошел несколько эксплуатационных тестов, во время которых установил несколько рекордов.