Демон с небес: турецкий БПЛА Bayraktar TB2

Если в 21 веке и осталась какая-то недостаточно изученная или непонятная геополитическая история, так это путь Турции как великой державы. Обладая исламистской политической идеологией и стремлением к восстановлению давно исчезнувшей Османской империи, эта страна, расположенная на "перекрестьи цивилизаций" между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией, является единственной крупной силой, политическая и военная мощь которой не сбавляет оборотов с начала века.

Одна из сфер, где Турция демонстрирует свою новообретенную силу и мощь, — это производство собственных вооружений. Турция является мировым лидером в области беспилотных технологий, а ее ударный беспилотник Bayraktar TB2 Medium Altitude Long Endurance (MALE) — отличный пример военно-технологических достижений. TB2 прославился тем, что изменил динамику современной войны благодаря своей доступности, эффективности и адаптивности.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об ударном беспилотнике Bayraktar TB2, который принимал участие в боевых действиях в Украине.

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB-2 Фото: LinkedIn

История беспилотников TB2

Построенный турецким оборонным подрядчиком Baykar Makina для ВВС Турции, Bayraktar TB2 стал очень популярной системой как в вооруженных силах Турции, так и в качестве экспортной модели. Он широко используется в вооруженных силах Украины, которые противостоят России в борьбе за контроль над восточной частью Украины и Крымским полуостровом (обе территории Россия считает своими).

Общей темой развития Турции как крупной военно-технологической державы является то, что Анкаре постоянно отказывают в доступе к ключевым американским и натовским военным активам. А поскольку Турция лишена возможности перенять передовые западные технологии, Анкара стремится стать самодостаточной в военном отношении. Именно это и произошло за последнее десятилетие.

Так, после того как американцы запретили Турции закупать беспилотники (Запад не хотел, чтобы эти системы использовались Турцией против поддерживаемых США курдских боевиков на Ближнем Востоке), в дело вступила турецкая промышленность. TB2 совершил свой первый полет в августе 2014 года. К 2021 году беспилотник налетал более 400 тысяч часов по всему миру.

TB-2 Воздушных сил ВСУ Фото: Скрин видео

Технические характеристики

Турция оснастила TB2 передовыми системами, позволяющими выполнять операции как автономно, так и через дистанционное управление. Состоящий преимущественно из углеродного волокна и кевлара, этот летательный аппарат с V-образным хвостом за последнее десятилетие неоднократно доказывал свою эффективность, показывая, что Турция стала мировым лидером в области производства БПЛА.

TB2 несет полезную нагрузку до 150 кг. В него интегрированы электрооптические и инфракрасные камеры, лазерные целеуказатели (и лазерные дальномеры), что делает этих птичек идеальным средством ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки), а также эффективными для нанесения ударов по целям.

Его боевой потолок составляет 7,62 км, а запас хода — 27 часов, что означает, что TB2 может оставаться над целями в течение длительного времени, создавая поток информации о поле боя в режиме реального времени и обеспечивая большую ситуационную осведомленность для сил, развернувших TB2.

За годы своего существования TB2 применялись в конфликтах в Сирии и Ираке. Они использовались для нейтрализации вражеских ПВО в интересах поддерживаемых Турцией элементов, сражающихся в растерзанной войной Ливии. В жестокой войне в Нагорном Карабахе союзник Турции Азербайджан использовал беспилотники TB2 настолько удачно, что многие считают, что именно эти системы привели к поражению Армении в этом конфликте.

Мощная экспортная модель

Однако, как уже отмечалось выше, наибольшую международную известность беспилотники TB2 получили благодаря их использованию украинскими войсками против российского вторжения, что обеспечило TB2 отличную рекламу.

Во всех конфликтах, в которых применялись эти беспилотники, они показали блестящие результаты, превратившись в ключевую систему турецкого производства. Более того, относительно низкая цена TB2 (около 5 миллионов долларов) делает эти беспилотники привлекательной покупкой для стран, работающих в условиях ограниченного оборонного бюджета.

Около 24 государств приобрели эти беспилотники у Турции, что способствовало развитию турецкой оружейной промышленности, а также росту национального влияния и престижа Турции.

Благодаря безусловному успеху программы TB2 Турция инвестировала в новый цикл систем, расширяющих возможности TB2. Например, был разработан еще более совершенный Bayraktar TB3, а также Akinci, обещающий более широкие возможности для нанесения ударов и наблюдения за целями, чем те, которые предоставлял легендарный TB2 — и все это по доступной цене.

Турецкий ударный БПЛА Akinci Фото: Википедия

Турция стала великой региональной державой, и ее оружейная промышленность доказывает это. Теперь лишь вопрос времени, когда Анкара начнет применять свою мощь за пределами своих нынешних границ. Более того, она уже начала укреплять свое присутствие на Ближнем Востоке. Bayraktar TB2 (и его наследники) — лишь один из символов возвращения Турции к величию.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.