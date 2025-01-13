В Турции испытали передовой ударный БПЛА ANKA-3: в чем важность маневров (видео)
На высоте свыше 6 км и скорости 330 км/ч турецкий беспилотник запустил высокоточную глиссадную бомбу отечественного производства TOLUN, дальность поражения которого составляет до 55 км.
Турция сделала еще один важный шаг в развитии своих военных технологий: беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ANKA-3 впервые успешно запустил управляемый боеприпас TOLUN из внутреннего отсека. Это событие стало результатом сотрудничества компании Türk Havacılık Uzay Sanayii и Aselsan и продемонстрировало новый уровень боевых возможностей турецких беспилотников. Об этом 13 января рассказали обозреватели Bulgarian Military.
Испытания ANKA-3 с запуском глиссадной бомбы TOLUN стали значительным шагом вперед для Вооруженных сил Турции. Этот успех не только подтверждает потенциал отечественных военных технологий, но и открывает новые оперативные возможности для Турции в условиях современного театра военных действий.
Маневры доказали, что ANKA-3 способен эффективно развертывать высокоточные боеприпасы, сохраняя низкую радиолокационную заметность. Сообщается, что испытания прошли на высоте свыше 6 км и скорости 330 км/ч.
Почему это важно для Турции
Обозреватели отмечают, что успешное испытание ANKA-3 с боеприпасом TOLUN позволяет Вооруженным силам Турции расширить свои оперативные возможности. В частности, с высокой точностью поражать укрепленные цели, наносить точные удары по целям в городской среде, минимизируя побочный ущерб, а также выполнять стратегические миссии без необходимости задействовать пилотируемую авиацию.
Сочетание ANKA-3 и TOLUN
ANKA-3, разработанный как универсальная платформа, совмещает в себе функции разведки и нанесения высокоточных ударов. То есть кроме ударных операций, ANKA-3 может выполнять разведывательные миссии, получая данные о позициях противника в режиме реального времени. Такая интеграция позволяет динамически корректировать задачи и обеспечивать высокую оперативность.
Беспилотник имеет следующие базовые характеристики:
- размах крыльев — 20 метров;
- максимальная высота полета — до 10 км;
- продолжительность полета — до 24 часов;
- оснащение — радар с синтезированной апертурой (SAR), системы радиоэлектронной борьбы и передовые сенсоры для точного целеуказания.
TOLUN — это высокоточный боеприпас, который можно использовать против укреплений и других целей. Дальность поражения составляет до 55 км, а боеголовка бомбы способна пробивать железобетон толщиной до 1 метра.
Отмечается, что сочетание ANKA-3 и TOLUN демонстрирует превосходную боевую эффективность, особенно в условиях современной войны, где точность и минимизация побочного ущерба играют ключевую роль.
Ранее сообщалось, что Aselsan, ведущая оборонная компания Турции, завершила успешные испытания своей последней новинки — управляемого боеприпаса TOLUN.