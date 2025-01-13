У Туреччині випробували передовий ударний БПЛА ANKA-3: у чому важливість маневрів (відео)

На висоті понад 6 км і швидкості 330 км/год турецький безпілотник запустив високоточну глісадну бомбу вітчизняного виробництва TOLUN, дальність ураження якого становить до 55 км.

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Туреччина зробила ще один важливий крок у розвитку своїх військових технологій: безпілотний літальний апарат (БПЛА) ANKA-3 вперше успішно запустив керований боєприпас TOLUN із внутрішнього відсіку. Ця подія стала результатом співпраці компанії Türk Havacılık Uzay Sanayii та Aselsan і продемонструвала новий рівень бойових можливостей турецьких безпілотників. Про це 13 січня розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Випробування ANKA-3 із запуском глісадної бомби TOLUN стали значним кроком уперед для Збройних сил Туреччини. Цей успіх не тільки підтверджує потенціал вітчизняних військових технологій, а й відкриває нові оперативні можливості для Туреччини в умовах сучасного театру військових дій.

Маневри довели, що ANKA-3 здатний ефективно розгортати високоточні боєприпаси, зберігаючи низьку радіолокаційну помітність. Повідомляється, що випробування пройшли на висоті понад 6 км і швидкості 330 км/год.

Чому це важливо для Туреччини

Оглядачі зазначають, що успішне випробування ANKA-3 з боєприпасом TOLUN дає змогу Збройним силам Туреччини розширити свої оперативні можливості. Зокрема, з високою точністю вражати укріплені цілі, завдавати точних ударів по цілях у міському середовищі, мінімізуючи побічну шкоду, а також виконувати стратегічні місії без необхідності залучати пілотовану авіацію.

Поєднання ANKA-3 і TOLUN

ANKA-3, розроблений як універсальна платформа, поєднує в собі функції розвідки й завдавання високоточних ударів. Тобто крім ударних операцій ANKA-3 може виконувати розвідувальні місії, отримуючи дані про позиції противника в режимі реального часу. Така інтеграція дає змогу динамічно коригувати завдання та забезпечувати високу оперативність.

Безпілотник має такі базові характеристики:

розмах крил — 20 метрів;

максимальна висота польоту — до 10 км;

тривалість польоту — до 24 годин;

оснащення — радар із синтезованою апертурою (SAR), системи радіоелектронної боротьби та передові сенсори для точної цілевказівки.

TOLUN — це високоточний боєприпас, який можна використовувати проти укріплень та інших цілей. Дальність ураження становить до 55 км, а боєголовка бомби здатна пробивати залізобетон товщиною до 1 метра.

Зазначається, що поєднання ANKA-3 і TOLUN демонструє чудову бойову ефективність, особливо в умовах сучасної війни, де точність і мінімізація побічної шкоди відіграють ключову роль.

Важливо

Безпілотне летюче крило: турецький БПЛА ANKA-3 пройшов льотні випробування (відео)

Раніше повідомлялося, що Aselsan, провідна оборонна компанія Туреччини, завершила успішні випробування своєї останньої новинки — керованого боєприпасу TOLUN.