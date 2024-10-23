Безпілотне летюче крило: турецький БПЛА ANKA-3 пройшов льотні випробування (відео)

Безпілотник під час тестового польоту скинув високоточну мінібомбу "Толун" із дальністю ураження понад 100 км. Боєприпас призначений для знищення укріплених об'єктів і інших міцних цілей.

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Турецька оборонна корпорація Turkish Aerospace Industries (TAI) провела чергове успішне випробування безпілотного літального апарату ANKA-3, створеного за схемою "летючого крила". Під час виконання останнього тесту дрон використовував переносне озброєння, щоб довести його високі бойові можливості. Про це 22 жовтня повідомили в Defence24.

Перша демонстрація польоту ANKA-3 відбулася в грудні минулого року. Тоді випробувальний політ тривав близько 70 хвилин і продемонстрував високі аеродинамічні характеристики дрона. Його конструкції передбачають наявність стелсових характеристик, що уможливлює використання апаратних засобів у зонах з обмеженим доступом і для проведення прихованих операцій на території.

Нещодавні випробування ANKA-3 показали ефективність застосування керованого озброєння. Під час польоту над полігоном у районі Конья-Карапинар апарат скинув високоточну мінібомбу "Толун", розроблену турецькою компанією Aselsan.

Бомба, оснащена супутниковою інерціальною системою наведення GPS/INS, має дальність ураження понад 100 км після скидання з висоти 12 км. За ваги в 135 кг "Толун" використовує технологію пробивання залізобетонних конструкцій завтовшки до 1 метра, що робить його ідеальним для знищення міцних цілей.

Випробування супроводжувалися онлайн-трансляцією, яку спостерігали інженери TAI зі свого технологічного центру в Стамбулі. Опубліковане відео з висоти пташиного польоту і руйнівну силу зброї, що забезпечує успішність випробувань і великі перспективи застосування ANKA-3 в бойових діях.

Нагадаємо, компанія Turkish Aircraft Industries (TAI) у 2023 році представила малопомітний бойовий БПЛА з літальним крилом. Розробники зазначили, що літак призначений не тільки для завдавання удару, а й для спостереження та радіоелектронної боротьби.