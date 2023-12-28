"Секретний" турецький дрон Anka-3 здійснив перший політ: як його хочуть застосовувати (відео)

Багатоцільовий БПЛА Anka виготовлений із композитних матеріалів і оснащений різними видами озброєння, включно з ракетами й авіабомбами.

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Турецький безпілотний бойовий літак Anka-3 здійснив свій перший політ. Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці виробника — компанії TUSAŞ — у Twitter у четвер, 28 грудня.

За задумом розробника, новий безпілотник зможе застосовуватися для завдань розвідки, РЕБ, завдавання ударів по землі та придушення ППО. На опублікованих відеокадрах видно, як команда виробників спостерігає за випробуваннями дрона через монітори. Безпілотний літальний апарат із шасі розганяється злітною смугою, відривається від землі й вільно летить у небі. Він пролітає в повітрі деяку відстань, а потім успішно приземляється. Розробники зустрічають його оплесками.

Що відомо про турецький БПЛА Anka-3

Anka є сімейством безпілотних літальних апаратів, розроблених турецькою компанією Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) для турецьких Збройних Сил. Anka має дві модифікації — Anka-A та Anka-B. Anka-A призначений для спостереження, патрулювання і розвідки, а Anka-B — для ведення бойових дій з використанням ракет і авіаційних бомб. У 2015 році було оголошено, що Anka Blok-B, який є новим поколінням цих БПЛА, успішно пройшов випробування автопілота й автоматичних посадок. Турецькі військові також замовили 10 Anka-A і 10 Anka-S.

Багатоцільовий БПЛА Anka виготовлений з композитних матеріалів і оснащений V-подібним хвостом, трилопатевим штовхаючим гвинтом і збирається на триколісному шасі. Anka також має модифікацію Anka-I, яка розроблена для радіотехнічної розвідки. Станом на березень 2021 року Anka налічує понад 90 тисяч годин нальотів.

Безпілотник має засоби РЕБ для нейтралізації ППО. Озброєння охоплює 8 керованих протитанкових ракет Roketsan Cirit, або 4 керовані планерні авіабомби MAM-L з лазерним наведенням.

Технічні характеристики безпілотника Anka-3:

висота польоту — 12 км;

максимальна швидкість — 0,7 Маха (близько 857 км/год);

крейсерська швидкість — 463 км/год;

корисне навантаження — до 1200 кг;

максимальна злітна маса — 6500 кг;

тривалість польоту — 10 годин.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Туреччині тестують "секретний" бойовий дрон Anka-3. Його протестували на злітній смузі. Судячи з ролика, інженери перевірили, як працює шасі, руліжна система, закрилки та інші елементи конструкції.

А в другій половині березня розробники представили "секретний" бойовий БПЛА ANKA-3. Це малопомітний бойовий БПЛА з літаючим крилом. Літак розміром приблизно з легкий винищувач спроєктований таким чином, щоб його можна було використовувати кілька разів. Він призначений не тільки для ураження, а й для спостереження та радіоелектронної боротьби. Передбачається, що ANKA-3 працюватиме в парі з турецьким пілотованим винищувачем-невидимкою TF-X для виконання певних місій.