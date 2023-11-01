У Туреччині тестують "секретний" бойовий дрон Anka-3: розкрито нові деталі (відео)

Новітні безпілотники мають нести до 100 кг боєприпасів, а керувати ними будуть пілоти винищувачів.

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У Туреччині компанія Turkish Aerospace Industries проводить нові випробування новітнього військового безпілотника Anka-3. Турецьке медіа GDH Defence опублікувало нові кадри в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Безпілотний літак Anka-3 протестували на злітній смузі. Судячи з ролика, інженери перевірили, як працює шасі, руліжна система, закрилки та інші елементи конструкції.

Результати цих випробувань поки що не розголошуються, проте GDH Defence розкрило ключові технічні характеристики нового БПЛА:

висота польоту — 12 км;

максимальна швидкість — 0,7 Маха (близько 857 км/год);

крейсерська швидкість — 463 км/год;

корисне навантаження — до 1200 кг;

максимальна злітна маса — 6500 кг;

тривалість польоту — 10 годин.

Anka-3 отримав корпус типу "крило, що літає" з низькою радіолокаційною помітністю і схожий на зменшену копію американського стелс-літака B-2 Spirit. У передній частині розташований повітрозабірник, а в задній — реактивний двигун. Оператори зможуть керувати БПЛА за допомогою супутникового зв'язку.

Щодо розподілу корисного навантаження, то до 650 кг можна розмістити на кожній із двох станцій на фюзеляжі, до 650 кг також витримує кожне з внутрішніх і крайніх кріплень на крилах — загалом виходить шість підвісів. Максимально Anka-3 може підняти і використовувати під час місій боєприпаси загальною вагою 100 кг.

Безпілотник Anka 3 може запускати ракети "Супер Блискавка" Фото: Twitter

Турецький інженер і військовий оглядач Огужан Уйгун в X пише, що Anka-3 зможе працювати в парі з винищувачами 5-го покоління KAAN, пілоти яких керуватимуть безпілотниками в повітрі за допомогою спеціальних шоломів. За їхньою командою дрони Anka-3 підлітатимуть до цілі спереду, робитимуть знімки і за необхідності завдаватимуть ударів по противнику, запускаючи ракети "Супер Блискавка" класу "повітря-повітря" або "повітря-земля". Поки ворожі системи протиповітряної оборони будуть відвернуті безпілотниками, KAAN зможуть знищувати основні цілі з мінімальним ризиком.

Turkish Aircraft Industries презентувала безпілотник Anka-3 в березні 2023 року, а до цього довго тримала розробку в секреті. Передбачається, що військові зможуть застосовувати їх як для атак, так і для розвідки та радіоелектронної боротьби.

У квітні в Туреччині почалися випробування Anka-3. Тоді безпілотник уперше вивели на злітно-посадкову смугу для руліжних випробувань. Розробники планували підняти апарат у повітря в травні, але досі не змогли цього зробити, якщо судити з новин.