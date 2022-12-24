У Туреччині розкрили зовнішній вигляд нового футуристичного безпілотника Anka-3 (фото)

Реактивний БПЛА отримає вантажопідйомність 7 тонн. Розробники стверджують, що наступний рік стане новою віхою в оборонній промисловості.

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У Туреччині TAI розпочала розробку нового покоління реактивного безпілотника Anka-3 у межах програми MIUS. Про це повідомляє TRT Haber.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив про нову віху в оборонній промисловості. Ударний безпілотник Anka 3 має відкрити нову сторінку в області безпілотників. Він буде швидкісним, матиме велику вантажопідйомність і стелс-технології.

"Ми входимо до 10 країн світу, які проєктують і створюють військові безпілотники. 2023 рік стане новою віхою в оборонній промисловості", — заявив Октай.

[ + – ] Anka 3

Розробкою займається компанія Turkish Aerospace Industries. Безпілотник оснастять турбовентиляторним реактивним двигуном і максимальною злітною вагою 7 тонн. Anka 3 зможе виконати завдання з ударів по ворожих системах ППО в тилу ворога.

Усього за 11 місяців 2022 року експорт оборонної промисловості Туреччини становив 3,8 млрд доларів. До кінця року він має перевалити за $4 млрд.

Також Октай додав, що у 2023 році Туреччина зробить перші постачання систем ППО далекого радіусу дії Trench, Karaok, Bozdogan і Gökdogan, броньовик ZAHA, а також низки іншої техніки.

Нагадаємо, 28 січня повідомлялося, що Туреччина поставить партію ударних БПЛА Anka Казахстан.

Перед цим, 12 січня Anka провів у повітрі рекордні 30,5 години — це рекорд для турецької оборонки.