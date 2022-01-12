Турецький безпілотник ANKA пробув у повітрі рекордні 30,5 години (відео)

Раніше заявлені характеристики БПЛА показували час у польоті трохи більше 24 годин. Ударну версію дрону постачають у турецьку армію.

Турецька авіаційно-космічна компанія TUSAŞ (TAI) досягла чергового досягнення під час доробки безпілотника ANKA. Він провів у повітрі понад 30 годин. Про це повідомляється на сторінці виробника у Twitter.

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"ANKA досягла нового досягнення. Він побив рекорд за найдовшим польотом, виконуючи місію в польоті протягом 30 годин і 30 хвилин!" — вказує підпис до відео.

[ + – ] Відео про рекордний політ

Короткі технічні характеристики:

розмах крила — 17,5 м;

довжина — 8 м;

гранична вага – 1,6 тонни;

корисне навантаження — 200 кг;

крейсерська швидкість — 200 км/год;

радіус дії — 200 км;

максимальна висота польоту — 9 км.

Роботи над безпілотником стартували в Туреччині в 2006 році, а перший політ було здійснено в 2010 році. Існує у двох версіях: Block A та Block B. Перша призначена для розвідки, а друга, зокрема й для ударних операцій. Який із двох варіантів встановив рекорд не повідомляється.

Нагадаємо, у серпні 2021 року турецька армія отримала два ударні варіанти БПЛА ANKA Також у Туреччині розробили ударні БПЛА Aksungur на базі ANKA. Він має велике корисне навантаження, автономність та низку інших покращень.

Раніше БПЛА Akinci провів добу в польоті, пролетівши 6 000 км. На ньому встановлені українські двигуни від "Мотор Січ".