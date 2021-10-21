З вантажопідйомністю 750 кг. Турецькі ВМС отримали першу партію ударних БПЛА Aksungur (фото)
Безпілотник розроблений на базі наявного Anka, але з більшим корисним навантаженням, автономністю і низкою інших поліпшень.
Турецька компанія TUSAŞ поставила першу партію ударних безпілотників, розробка яких тривала 18 місяців. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.
Повідомляється, що безпілотник був розроблений на базі БПЛА Anka. Час розробки Aksungur тривав усього 18 місяців. БПЛА вперше піднявся в небо в 2019 році.Важливо
"Здійснено постачання ВМС першої партії БПЛА Aksungur. Вітчизняні ударні безпілотники виробництва компанії TUSAŞ пройшли успішні випробування. Максимальна тривалість польоту БПЛА Aksungur становить не менше 50 годин, корисна вантажопідйомність — 750 кг. У добру путь!" — написав глава Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Ісмаїл Демір.
Ударний безпілотник призначений для розвідки, спостереження та ураження цілей противника, зокрема в зоні непрямої видимості. Наразі безпілотник Aksungur уже налітав 1 000 годин.
Відомі характеристики БПЛА Aksungur і порівняння з Anka:
- вантажопідйомність — 750 кг (200 кг в Anka);
- час польоту — 50 годин (24 години);
- робоча висота польоту — 6 100-7 600 метрів, у перспективі до 12 200 метрів (9 000 метрів).
Нагадаємо, в Туреччині створили боєприпас, що баражує для знищення ворожих БПЛА. Розробка покликана охороняти об'єкти критичної інфраструктури.
4 жовтня Havelsan представили БПЛА BAHA, здатний об'єднуватися з іншими безпілотниками в одну систему рою.