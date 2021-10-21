З вантажопідйомністю 750 кг. Турецькі ВМС отримали першу партію ударних БПЛА Aksungur (фото)

Безпілотник розроблений на базі наявного Anka, але з більшим корисним навантаженням, автономністю і низкою інших поліпшень.

Турецька компанія TUSAŞ поставила першу партію ударних безпілотників, розробка яких тривала 18 місяців. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

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Повідомляється, що безпілотник був розроблений на базі БПЛА Anka. Час розробки Aksungur тривав усього 18 місяців. БПЛА вперше піднявся в небо в 2019 році.

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"Здійснено постачання ВМС першої партії БПЛА Aksungur. Вітчизняні ударні безпілотники виробництва компанії TUSAŞ пройшли успішні випробування. Максимальна тривалість польоту БПЛА Aksungur становить не менше 50 годин, корисна вантажопідйомність — 750 кг. У добру путь!" — написав глава Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Ісмаїл Демір.

[ + – ] Беспілотник Aksungur Фото: Anadolu

Ударний безпілотник призначений для розвідки, спостереження та ураження цілей противника, зокрема в зоні непрямої видимості. Наразі безпілотник Aksungur уже налітав 1 000 годин.

Відомі характеристики БПЛА Aksungur і порівняння з Anka:

вантажопідйомність — 750 кг (200 кг в Anka);

час польоту — 50 годин (24 години);

робоча висота польоту — 6 100-7 600 метрів, у перспективі до 12 200 метрів (9 000 метрів).

Нагадаємо, в Туреччині створили боєприпас, що баражує для знищення ворожих БПЛА. Розробка покликана охороняти об'єкти критичної інфраструктури.

4 жовтня Havelsan представили БПЛА BAHA, здатний об'єднуватися з іншими безпілотниками в одну систему рою.