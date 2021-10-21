С грузоподъемностью 750 кг. Турецкие ВМС получили первую партию ударных БПЛА Aksungur (фото)

Беспилотник разработан на базе существующего Anka, но с большей полезной нагрузкой, автономностью и рядом других улучшений.

Турецкая компания TUSAŞ поставила первую партию ударных беспилотников, разработка которых заняла 18 месяцев. Об этом сообщает информагенство Anadolu.

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Сообщается, что беспилотник был разработан на базе БПЛА Anka. Время разработки Aksungur заняло всего 18 месяцев. БПЛА впервые поднялся в небо в 2019 году.

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"Осуществлена поставка ВМС первой партии БПЛА Aksungur. Отечественные ударные беспилотники производства компании TUSAŞ прошли успешные испытания. Максимальная длительность полета БПЛА Aksungur составляет не менее 50 часов, полезная грузоподъемность — 750 кг. В добрый путь!", — написал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир.

[ + – ] Беспилотник Aksungur Фото: Anadolu

Ударный беспилотник предназначен для разведки, наблюдения и поражения целей противника, в том числе в зоне непрямой видимости. На данный момент беспилотник Aksungur уже налетал 1000 часов.

Известные характеристики БПЛА Aksungur и сравнение с Anka:

Грузоподъемность — 750 кг (200 кг у Anka)

Время полета — 50 часов (24 часа)

Рабочая высота полета — 6100-7600 метров, в перспективе до 12 200 метров (9000 метров)

Напомним, в Турции создали барражирующий боеприпас для уничтожения вражеских БПЛА. Разработка призвана охранять объекты критической инфраструктуры.

4 октября Havelsan представили БПЛА BAHA, который способен объединятся с другими беспилотниками в одну систему роя.