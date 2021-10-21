С грузоподъемностью 750 кг. Турецкие ВМС получили первую партию ударных БПЛА Aksungur (фото)
Беспилотник разработан на базе существующего Anka, но с большей полезной нагрузкой, автономностью и рядом других улучшений.
Турецкая компания TUSAŞ поставила первую партию ударных беспилотников, разработка которых заняла 18 месяцев. Об этом сообщает информагенство Anadolu.
Сообщается, что беспилотник был разработан на базе БПЛА Anka. Время разработки Aksungur заняло всего 18 месяцев. БПЛА впервые поднялся в небо в 2019 году.Важно
"Осуществлена поставка ВМС первой партии БПЛА Aksungur. Отечественные ударные беспилотники производства компании TUSAŞ прошли успешные испытания. Максимальная длительность полета БПЛА Aksungur составляет не менее 50 часов, полезная грузоподъемность — 750 кг. В добрый путь!", — написал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Исмаил Демир.
Ударный беспилотник предназначен для разведки, наблюдения и поражения целей противника, в том числе в зоне непрямой видимости. На данный момент беспилотник Aksungur уже налетал 1000 часов.
Известные характеристики БПЛА Aksungur и сравнение с Anka:
- Грузоподъемность — 750 кг (200 кг у Anka)
- Время полета — 50 часов (24 часа)
- Рабочая высота полета — 6100-7600 метров, в перспективе до 12 200 метров (9000 метров)
Напомним, в Турции создали барражирующий боеприпас для уничтожения вражеских БПЛА. Разработка призвана охранять объекты критической инфраструктуры.
4 октября Havelsan представили БПЛА BAHA, который способен объединятся с другими беспилотниками в одну систему роя.